الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية مستهل اليوم الأربعاء

علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الأربعاء 22-4-2026:

سجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 51.73 جنيه.

سعر البيع: 51.83 جنيه.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 21-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 36.97 جنيه.

سعر البيع: 37.12 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء22-4-2026 نحو:

سعر الشراء:37.85 جنيه.

سعر البيع: 37.95 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الأربعاء 22-4-2026:

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 60.70 جنيه.

سعر البيع: 60.90 جنيه.

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 69.82 جنيه.

سعر البيع: 70.07جنيه. 

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء22-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 66.21 جنيه.

سعر البيع: 66.44 جنيه.

سجل  سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء22-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 8.12 جنيه.

سعر البيع: 8.14جنيه.

بلغ سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 5.62 جنيه.

سعر البيع: 5.65 جنيه. 

وصل سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 5.53 جنيه.

سعر البيع: 5.55 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الأربعاء 22-4-2026 :

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 7.58 جنيه.

سعر البيع: 7.59 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 32.44 جنيه.

سعر البيع: 32.56 جنيه.

ما الأفضل في إنقاص الوزن عمليات التخسيس أم الحقن؟.. دراسة توضح الأكثر استدامة

