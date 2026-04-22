سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء في البنوك

استقر سعر صرف الدولار اليوم الاربعاء 22-4-2026 بمقابل الجنيه في البنوك بعد أن انخفض أمس بمتوسط 5 قروش تقريبا .

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 21 ابريل 2026، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول 51.72 جنيه للشراء و 51.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 51.95 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الامارات دبي 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع.