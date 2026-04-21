التحويل باليورو.. المركزي يقر خدمة جديدة للمصريين بالخارج قريبًا

وافق البنك المركزي المصري على اعتماد خدمة التحويلات المالية بالعملة الأجنبية، وتحديدًا اليورو، ضمن العملات المعتمدة داخل فروع بنك مصر عبر إحدى جهات تحويل الأموال.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«صدى البلد» أنه يجري حاليًا تطبيق خدمة التحويل باليورو داخل فروع البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة، التابعين للحكومة، لصالح المصريين العاملين بالخارج وذويهم، وذلك في القريب العاجل.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج على أساس سنوي بقيمة 5.03 مليار دولار، لتسجل نحو 22.13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025/2026، مقارنة بـ17.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

كما ارتفعت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 (الفترة يوليو/ديسمبر 2025) بمعدل 29.6% لتصل إلى نحو 22.1 مليار دولار (مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر2024).

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر ديسمبر 2025 بمعدل 24.0% لتسجل نحو 4.0 مليار دولار (وهو أعلى مستوى شهري تاريخياً) مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2024.