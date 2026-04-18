غدا البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة بـ90 مليار جنيه .. تفاصيل

اعلن البنك المركزي المصري، عن تقليص مستهدفاته من طرح أذون الخزانة من أجلي 273 و 91 يوما بمعدل 10 مليارات جنيه وبما يعادل 193.42 مليون دولار.

وفقا لنشرة الاكتتاب الصادرة عن البنك المركزي المصري والتي تتضمن بدء طرح أجلي 91 و 273 يومًا غدا الأحد في مزاد سيتم تنظيمه لصالح وزارة المالية.

يستهدف البنك المركزي من طرح أجلي 91 و 273 يومًا لصالح وزارة المالية؛ تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

ويخطط البنك المركزي المصري غدًأ لبيع أذون الخزانة من أجلي 91 و 273 يومًا بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه موزعة بين أجل 91 يوماً بقيمة 50 مليار جنيه و 40 مليار جنيه أخرى لأجل 273 يومًا.

ووفقًا لنشرة الاكتتاب، الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي تسعى تدبير التعهدات والفجوات التمويلية للحكومة.

وقال التقرير، إن البنك المركزي المصري سيبيع أذون وسندات الخزانة المخطط طرحها، في مزاد للإكتتاب، لصالح وزارة المالية؛ بغرض دعم الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة.

ويستهدف البنك المركزي المصري على مدار الأسبوع الجاري، طرح سندات وأذون خزانة بقيمة تبلغ 203 مليار جنيه، بتراجع قدره 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي

ومع طرح أذون الخزانة اليوم بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه؛ سيتبقي طرحين اثنين، بقيمة 130مليارات جنيه، سيتم بيعها في مزاد، يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.