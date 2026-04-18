الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

البنك المركزي يرفع مستهدفات طرح أذون وسندات خزانة 7 مليارات جنيه في أسبوع.. تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

رفع البنك المركزي المصري؛ من حجم طرح أدوات دين محلية خلال الأسبوع الجاري  بقيمة تبلغ 7 مليارات جنيه مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

ويستهدف البنك المركزي المصري بشكل دوري؛  العمل على طرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وحسب ما ذكرته نشرة الإكتتاب المستهدفة خلال الأسبوع الجاري والتي تتضمن التعاون مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

ويطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة؛ لدعم الموازنة العامة؛ نيابة عن وزارة المالية

وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري، قيمة إجمالية تقدر بـ210 مليار جنيه بما يعادل 4.05 مليار دولار، مقارنة 203 مليار جنيه بما يساوي 3.74 مليار دولار ، تم استهداف طرحها في الأسبوع الماضي. 

توزيعات أدوات الدين

تضمن طرح أذون خزانة من آجال "91 و273 و 182 و 364 يوما" بقيمة تبلغ 195مليار جنيه بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

ومن المستهدف طرح  الأذون" في مزادين اثنين" الأول غدا الأحد، والثاني يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر طرح أذون خزانة 91 و 273 يوماً بقيمة 90 مليار جنيه اعتباراً من غدٍ الأحد؛ بتخفيض تبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

وسيتم طرح مزاد آخر، يوم الخميس المقبل، يتضمن بيع أجل 182 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه، وأجل 364 يومًا بقيمة 55 مليار جنيه، بقيمة إجمالية تبلغ 105مليار جنيه .

ويستهدف البنك المركزي المصري طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار جنيه وتشمل استحقاقا خزانة ذات عوائد متغيرة وثابتة 

وتتضمن سندات ذات عائد ثابت تبلغ 12 مليارات جنيه تتضمن استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 5 مليارات جنيه و استحقاق 3 سنوات بقيمة 7 مليارات جنيه .

ويستهدف البنك المركزي المصري بيع أذون خزانة ذات عائد متغير لمدة 3سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.

البنك المركزي أذون خزانة اخبار مصر وزارة المالية أدوات دين الدين العام أجل 182 يوما سندات خزانة

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
زبدة الفول السوداني للرجيم
إيمان العاصي
