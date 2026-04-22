اقتصاد

تراجع سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ذهب
ذهب
آية الجارحي

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55.600 ألف جنيه منذ بداية تعاملات الاسبوع الجاري بعد أن كان قد وصل إلى 56.240 ألف جنيه نهاية الاسبوع الماضي.

 أسعار الذهب شهدت هبوط سريع في على المستويين العالمي والمحلي، بعد حالة من الاستقرار النسبي.

يترقب المستثمرون إجراء محادثات سلام بعد تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وهبط سعر الذهب في البورصة العالمية إلى 4706 دولارات مقارنة بـ  4833 دولارا للاوقية بمستهل تعاملات أمس الاثنين.

وشهد سعر الذهب في مصر تراجعا محدودا، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشارا 6950 جنيها مقارنة بـ 7030 جنيها أول تعاملات الاسبوع.

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 22-4-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4711 دولارات للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5957 جنيها للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6950 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7943 جنيها.


سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 55.600 ألف جنيه بعد أن كان قد وصل إلى 56.240 ألف  الاسبوع الماضي. 


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاروخ قدر في شوارع طهران

بعد قرار ترامب .. الصواريخ الإيرانية تجوب شوارع طهران | شاهد

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

هاني شاكر

رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

عداد الكهرباء

حل وحيد.. كيفية تعديل سعر كيلو الكهرباء في العداد الكودي من 2.78 جنيه إلى 68 قرش

البنك الاهلى

تعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية بالبنك الأهلي المصري

ترشيحاتنا

محافظ يوجه بتطوير المنظومة التعليمية بالمدرسة وتوفير بيئة مناسبة للطلاب

استجابة لمطالب الأهالي.. محافظ بورسعيد يُوجّه بإنشاء فصل تجريبي داخل مدرسة سلام مصر | شاهد

محافظ بورسعيد يتفقد حضانة " ذوات" بمدينة سلام مصر

محافظ بورسعيد يوجّه بسرعة البدء في إقامة بيت للطالبات داخل حضانة سلام مصر | شاهد

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف جهود أعمال النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري

محافظ بورسعيد يتفقد وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة سلام مصر | شاهد

لقاح هذا الفيروس يحمي الرجال من السرطان.. دراسة تكشف انخفاض المخاطر بنسبة 46%

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح

التدخين يتسبب في آلاف الوفيات سنويًا

طريقة عمل بيتزا فراخ الدونر

تأثير مصادقة أصدقاء السوء بعد قتل سيف الخوالدة

