قائد الجيش اللبناني يتوجه إلى باكستان وسط مساع لاحتواء التصعيد الإقليمي

غادر قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم السبت، إلى باكستان في زيارة رسمية تأتي في توقيت حساس تشهده المنطقة، مع استمرار الجهود الدبلوماسية الباكستانية الرامية إلى تهدئة التوترات ووقف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي امتدت تداعياتها إلى الساحة اللبنانية.

وأوضح الجيش اللبناني، في بيان، أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة رسمية من قائد الجيش الباكستاني، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بجدول الزيارة أو مدتها أو الملفات التي ستتم مناقشتها خلالها.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ظل التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة في المنطقة، وما تشهده من تحركات واتصالات دولية وإقليمية مكثفة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهات.