تطور جديد في مستقبل أفشة بين الأهلي والاتحاد السكندري

أكد محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الإتحاد السكندري ، على رغبته في استمرار محمد مجدي أفشة مع نادي الاتحاد السكندري، مشيرًا إلى تطلعه لحسم التعاقد معه بشكل نهائي قادمًا من النادي الأهلي.

وأوضح رئيس الاتحاد السكندري ، أن صفقة انضمام أفشة لم تستغرق وقتًا طويلًا، رغم أن اللاعب كان متحفظًا في البداية، قبل أن يتم إقناعه بالانتقال، مؤكدًا أن النادي يأمل في استمرار اللاعب وتقديم الإضافة للفريق خلال الفترة المقبلة.

ورحل قفشه عن صفوف النادي الأهلي ، إلى نادي الإتحاد السكندري خلال يناير الجاري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وشارك أفشة مع الأهلي في 277 مباراة بجميع البطولات، وسجل 45 هدفا وصنع 50، وتوج بـ4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا وبطولتين للسوبر الإفريقي إلى جانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية ثلاثة مرات، والفوز بالدوري 4 مرات وكأس مصر 3 مرات وكأس السوبر المحلي 5 مرات.