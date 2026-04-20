الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد ماهر
محمد ماهر

من رابع المستحيلات أن يمر موسم كروي مصري بدون إثارة مشكلة.....لم يكد يمر عام على أزمة الموسم الماضي....أزمة رفض الأهلي لعب مباراة الزمالك في مسابقة الدوري...كان سبب رفض الأهلي للعب هو عدم استجابة اتحاد الكرة لطلبه باستقدام حكام أجانب وهو ما برره اتحاد الكرة بضيق الوقت....واعتبر الاتحاد الأهلي منسحبا وقرر خصم ست نقاط من رصيده ....فيما قررت رابطة الأندية خصم ثلاث نقاط فقط واعتبرت أن لائحة المسابقة التي وافقت عليها الأندية تعتبر الانسحاب هو عدم استكمال المباراة وأن الأهلي كانت طلباته عادلة في طلب الحكام الأجانب وأن عدم قدرة الاتحاد على تنفيذ الطلب يأتي ضمن الظروف الطارئة المتعلقة بضيق الوقت .
لجأ بيراميدز والزمالك إلى المحكمة الرياضية الدولية التي أقرت في مارس الماضي قرار لجنة التظلمات بخصم ثلاث نقاط فقط .
وبما أننا ندعو الله دائما ألا يقطع لنا عادة من قبيل التفاؤل....فنحن الأن أمام أزمة جديدة بدأت أحداثها في السابع من إبريل في د93 من أولى جولات المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري وهي مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا حيث رفض الحكم الدولي محمود وفا احتساب ضربة جزاء للأهلي بعد استدعاء الڤار ....قامت الدنيا ولم تقعد حتى هذه اللحظة....طلب الأهلي الاستماع إلى محادثة الڤار بين وفا ومحمود عاشور حكم الڤار....وافق اتحاد الكرة على عقد الجلسة الأحد الماضي لكن طلب أن يحضر الجلسة شخصين من الجهاز الفني والإداري للأهلي فيما رفض الأهلي وأصر على حضور سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي والمفوض بالإشراف على قطاع كرة القدم ومعه حكم سابق ومخرج تلفزيوني ....وبالفعل ذهب مندوبو الأهلي ورفض الاتحاد عقد الجلسة.....لا تزال الأمور مشتعلة والأهلي قرر عقد جلسة لمجلس الإدارة لبحث الأمر .
السؤال هنا لماذا يصر اتحاد الكرة على تعقيد الأمور وإثارة الشكوك ؟....ماذا يضير الاتحاد في حضور من يريده الأهلي سواء كان سيد عبد الحفيظ أو حتى رئيس النادي شخصيا....الوضع الطبيعي جداً أن الاتحاد يُظهر للرأي العام كل ما يبرأ ساحته أمام الجمهور مادام مصراً على عدم وجود أخطاء من جانبه....يعلم الأهلي ونعلم جميعاً أن المباراة انتهت بنتيجتها لكن ما المانع من سماع تسجيل الڤار وما تلاه من أحداث عوقب بسببها الشناوي ووليد صلاح الدين في حين يرى الأهلي أن الحكم تجاوز ضد لاعبيه الشناوي وتريزيجيه والشحات .
هل تحقيق العدالة وإعطاء كل طرف حقه من الصعوبة بمكان بحيث يرفض الاتحاد المصري التحقق من الأمور ....لنفترض جدلاً أن الحكم تجاوز ضد أحد عناصر الأهلي ....ما هي المشكلة عند الاتحاد ليعلن أن الحكم أخطأ وسيتم عقابه....هل الحكم مثلاً معصوم من الخطأ ؟.....أو لنفترض أن الخطأ ثابت في حق لاعبي الأهلي ....ما المشكلة في إقرار العقوبة والتأكيد عليها ؟....
ولأن المصائب لا تأتي فرادى لاتحاد الكرة....اعترف رويز رئيس لجنة الحكام في حواره على أون سبورت بأن الاتحاد لم يطلب منه استقدام حكام أجانب لمباراة الأزمة بين الأهلي والزمالك وهو ما يتنافى مع ما أعلنه الاتحاد وقتها بأنه تعذر تنفيذ الطلب لضيق الوقت....الفرق كبير بين التعذر لضيق الوقت وعدم المحاولة من الأساس....
السؤال الأخير ....لماذا تهون سمعة الكرة المصرية على مسئوليها بهذا الشكل ؟

