بالصور

عمرو عاطف : حورية فرغلي تقدم استعراضات كثيرة في سندريلا رادوبي

تقى الجيزاوي

تعود الفنانة حورية فرغلي إلى المسرح بعمل فني جديد يحمل اسم "سندريلا المصرية رادوبي"، والمسرحية مستوحاة من التراث الأدبي في مصر القديمة، وتعرض على مسرح الهوسابير.

ويعد العمل التجربة المسرحية الثانية لحورية بعد مسرحية "رابونزل"، والتعاون الثاني مع المخرج عمرو عاطف في المسرح.

تحدث المخرج عمرو عاطف عن كواليس مسرحية "سندريلا المصرية رادوبي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن mti" وقال: "المسرحية تقدم قصة سندريلا الأصلية لأنها فرعونية من مصر القديمة وليست غربية، وتناولناها بشكل مختلف على المسرح حتى يستمتع بها الجمهور".

وتابع عمرو: "حورية كانت حابة تقدم موضوع مختلف، والحمد لله العرض في أول الليالي حقق ردود أفعال إيجابية".

وأضاف عمرو عاطف: "حورية كانت قلقانة في البداية من الحوار باللغة العربية الفصحى ولكنها تتحدث بشكل جيد جدا".

واستطرد مخرج مسرحية "سندريلا المصرية رادوبي": "المسرحية كانت مرعبة بالنسبة لنا لأننا لا نقدم تاريخ إنما ننقل الروح الخاصة به، وتقديم أميرات من مسرحية "رابونزل" ثم "سندريلا المصرية رادوبي" مجرد صدفة، فحورية كانت تريد تقديم عمل مختلف وبحثنا ومن بين عدد من الأعمال وقع الاختيار على سندريلا المصرية رادوبي".


واختتم عمرو عاطف حديثه وقال: "الكواليس كانت رائعة كلها دعم وطاقة إيجابية في كل المسرح، وبالنسبة للاستعراضات حورية كان نفسها تقدمها، وإن شاء الله حتقدم استعراضات كثيرة في المسرحية القادمة".

مسرحية "سندريلا المصرية رادوبي"من إخراج عمرو عاطف، وتأليف عبد القادر إبراهيم، ويشارك في بطولتها كل من حوريو فرغلي، إيريني سمير، أحمد جمال، علا السيد، سميرة لطفي، ومحمد أسامة، وهي من إنتاج مسرح الهوسابير للمنتجة أروى قدورة.

آخر أعمال حورية فرغلي مسلسل "أيام 3" ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، على رأسهم حورية فرغلي، شيري عادل، رياض الخولي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، ندى موسى، وحجاج عبد العظيم، إلى جانب مجموعة من الوجوه المألوفة في الأجزاء السابقة.

 المسلسل من تأليف الكاتبة سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، ويُختتم من خلال هذا الجزء مسيرة العمل الدرامية التي شغلت الجمهور لسنوات.

بالصور

