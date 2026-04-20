سعر الذهب اليوم 20 أبريل 2026 في مصر .. عيار 21 بيعا وشراء

أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

سعر الذهب اليوم 20 أبريل 2026 في مصر .. تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من التحركات المحدودة مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 20 أبريل 2026، وسط ترقب واضح داخل سوق الصاغة، حيث يتحرك المعدن النفيس في نطاقات سعرية ضيقة متأثرًا بتوازن العرض والطلب محليًا، إلى جانب الاستقرار النسبي في سعر الدولار مقابل الجنيه، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار البيع والشراء، خاصة لعيار 21 الذي يعد الأكثر تداولًا بين المواطنين.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم نحو 7025 جنيهًا للبيع، و6995 جنيهًا للشراء، وذلك بتراجع قدره 25 جنيهًا، ليظل هذا العيار في صدارة اهتمامات المتعاملين داخل السوق المصري بوصفه الأكثر انتشارًا واستخدامًا سواء في المشغولات أو الادخار.

أسعار الذهب اليوم في مصر لجميع الأعيرة

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية وفق آخر تحديث على النحو الآتي:


عيار 24 سجل نحو 8029 جنيهًا للبيع، و7995 جنيهًا للشراء، بتراجع 29 جنيهًا.

عيار 22 بلغ حوالي 7360 جنيهًا للبيع، و7329 جنيهًا للشراء، بانخفاض 27 جنيهًا.

عيار 21 وصل إلى 7025 جنيهًا للبيع، و6995 جنيهًا للشراء، بتراجع 25 جنيهًا.

عيار 18 سجل 6021 جنيهًا للبيع، و5995 جنيهًا للشراء، بانخفاض 21 جنيهًا.

عيار 14 بلغ 4683 جنيهًا للبيع، و4663 جنيهًا للشراء، بتراجع 16 جنيهًا.

سعر الدولار والأونصة وتأثيرهما على الذهب

سجل سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم 52.05 جنيه للبيع، و51.95 جنيه للشراء، بارتفاع قدره 0.24 جنيه، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تسعير الذهب في السوق المحلية نظرًا للعلاقة الوثيقة بين العملة الأمريكية والمعدن النفيس.

وعلى المستوى العالمي، سجلت الأونصة نحو 4800 دولار للبيع، و4799.5 دولار للشراء، بانخفاض قدره 8 دولارات، وهو ما يسهم في تحديد الاتجاه العام لأسعار الذهب داخل الأسواق المختلفة.
 

حركة السوق المحلية اليوم

يأتي هذا الأداء في ظل حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة، حيث يترقب المتعاملون أي تغيرات جديدة سواء على مستوى الأسواق العالمية أو سعر صرف الدولار، ما يجعل السوق في حالة انتظار مستمر لأي مؤشرات قد تدفع الأسعار إلى الصعود أو الهبوط خلال الفترة المقبلة.
 

أهمية متابعة أسعار الذهب عند الادخار

رغم أن الذهب يعد من أبرز أدوات الادخار الآمنة على المدى الطويل، إلا أن أسعاره تشهد تقلبات يومية نتيجة عدد من العوامل الاقتصادية العالمية، من بينها أسعار الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي، والأوضاع الجيوسياسية، بالإضافة إلى حجم الطلب العالمي على المعدن النفيس.

وتؤدي هذه العوامل إلى تحركات مفاجئة في الأسعار، ما يتطلب من الراغبين في الادخار أو الاستثمار متابعة السوق بشكل مستمر لتجنب اتخاذ قرارات غير مدروسة قد تؤثر على العائد المتوقع.

اسعار السبائك الذهب اليوم

تأثير تقلبات الأسعار على قرارات الشراء

تنقسم سلوكيات المتعاملين في سوق الذهب إلى نمطين رئيسيين، حيث يعتمد البعض على الشراء والبيع بشكل لحظي وفقًا لتحركات الأسعار اليومية، بينما يفضل آخرون اتباع استراتيجية الادخار التراكمي من خلال الشراء المنتظم على فترات زمنية ثابتة.

ويعتبر النهج الثاني أكثر استقرارًا على المدى الطويل، إذ يساعد في تقليل تأثير التقلبات السعرية، ويحقق متوسط تكلفة متوازن بمرور الوقت مقارنة بمحاولات توقيت السوق بدقة.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

تشير المؤشرات الحالية إلى استمرار تحرك أسعار الذهب في نطاقات محدودة خلال الفترة القريبة، في ظل ترقب الأسواق لأي تغيرات في أسعار الفائدة العالمية أو تحركات الدولار، بالإضافة إلى متابعة التطورات الاقتصادية الدولية التي قد تؤثر على اتجاهات المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.

