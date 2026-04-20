هاني ميلاد: استقرار الأوضاع قد يدفع الذهب لموجة صعود جديدة

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بأتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب تراجعت عالميًا مؤخرًا بسبب ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين لتوجيه السيولة نحو قطاع الطاقة.

وقال هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه مع ظهور مؤشرات على تهدئة الأوضاع، بدأت أسعار الذهب في الارتفاع تدريجيًا، مع توقعات بمزيد من الصعود إذا استمر الاستقرار.

وتابع رئيس شعبة الذهب بأتحاد الغرف التجارية، أن الطلب على الذهب يزداد عادة عند انخفاض أسعاره، بينما يقل مع استقرار السوق.