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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قناة السويس تكسب.. كيف حوّلت أزمة مضيق هرمز الممر المصري إلى رابح كبير؟

قناة السويس
قناة السويس
محمد صبيح

شهدت قناة السويس انتعاشًا ملحوظًا في حركة عبور ناقلات النفط وإيراداتها خلال أبريل الماضي، مدفوعة بإعادة توجيه مسارات شحن الطاقة في ظل استمرار أزمة إغلاق مضيق هرمز الناجمة عن الحرب الإيرانية، ما دفع إيرادات الممر الملاحي المصري إلى أعلى مستوى شهري منذ أوائل عام 2024.

أرقام قياسية في حركة العبور

ارتفع عدد ناقلات النفط العابرة للقناة إلى 529 ناقلة خلال أبريل، بزيادة بلغت 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. 

كما قفز إجمالي السفن العابرة من مختلف الأنواع إلى 1182 سفينة، مسجلًا نموًا بنسبة 14% على أساس سنوي، وفقا للشرق بلومبرج.

من الهجمات الحوثية إلى التحول في مسارات الطاقة

كانت حركة العبور بالقناة تراجعت بشكل حاد منذ اندلاع هجمات الحوثيين على السفن في جنوب البحر الأحمر أواخر عام 2023، إلا أن التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة، وفي مقدمتها تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أسهمت بصورة غير مباشرة في تنشيط بعض مسارات نقل الطاقة عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

هرمز يُغلق.. والخليج يبحث عن بدائل

أدى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال عالميًا، إلى دفع الدول المصدرة للنفط للبحث عن بدائل لنقل صادراتها. 

وفي هذا الإطار، فعّلت المملكة العربية السعودية خط أنابيب احتياطيًا لنقل الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، فيما لجأت دول خليجية أخرى إلى استخدام الموانئ السعودية وطرق النقل البرية عبر شبه الجزيرة العربية لتأمين حركة التجارة والطاقة.

419 مليون دولار.. أعلى إيراد شهري منذ عام ونصف

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 419 مليون دولار خلال أبريل الماضي، بزيادة بلغت 27% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وهو أعلى مستوى شهري تحققه القناة منذ تصاعد اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر مطلع عام 2024.

مستفيد صافٍ غير متوقع

قال محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس"، إن قناة السويس أصبحت "مستفيدًا صافيًا غير متوقع" من التطورات الإقليمية الأخيرة، مشيرًا إلى أن إعادة توجيه مسارات التجارة والشحن قد تدعم إيرادات القناة بصورة تدريجية خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف للشرق بلومبرج، أن تعافي الإيرادات إلى مستوياتها التاريخية قد يمثل واحدة من أبرز الصدمات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية خفض عجز الحساب الجاري بنسبة تتراوح بين 25% و30%، مع بقاء ذلك مرتبطًا بتطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

تحسن حقيقي.. لكن الفجوة لا تزال كبيرة

رغم هذا التحسن، لا تزال حركة العبور والإيرادات أقل بكثير من مستوياتها قبل اندلاع الحرب على غزة، إذ تشير البيانات إلى أن نحو 2300 سفينة عبرت القناة خلال أبريل 2023 وحده، فيما تُقدر السلطات المصرية الخسائر المتراكمة الناتجة عن اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر بما لا يقل عن 9 مليارات دولار. 

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