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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مراجعة داخلية بكلية طب قناة السويس استعدادًا لزيارة الاعتماد القومي

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

قام فريق من مركز ضمان الجودة بزيارة مراجعة داخلية لكلية الطب جامعة قناة السويس ، بهدف الوقوف على مدى جاهزية الكلية لاستقبال زيارة الاعتماد وتقديم الدعم اللازم لاستكمال متطلبات الجودة.

تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وفي إطار الدعم الفني الذي يقدمه مركز ضمان الجودة بالجامعة لتأهيل الكليات للتقدم للاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وجاءت الزيارة في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، وتعزيز جاهزية الكليات للحصول على الاعتماد بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق أعلى معايير الجودة في الأداء الأكاديمي والإداري.

وتكون فريق المراجعة الداخلية من الأستاذ الدكتور حمدي كمال عطالله، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والأستاذة الدكتورة ثناء مختار النحلة، مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الطب البيطري، والأستاذة الدكتورة رفيعة عبد الرحيم خليل، أستاذ بكلية الزراعة، والأستاذة الدكتورة راندا عبد السلام، وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة أميمة محمد الدرديري، أستاذ بكلية التربية.

وشملت أعمال المراجعة عقد لقاء مع قيادات كلية الطب، بحضور الأستاذ الدكتور نادر النمر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة رانيا مصطفى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شروق محمد، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والأستاذ يحيى جلال، أمين الكلية.

كما تضمن برنامج الزيارة عقد لقاء مع السادة أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى لقاء مع عينة من طلاب الكلية، حيث تناولت المناقشات مدى استعداد الكلية لاستقبال زيارة الاعتماد، وتحديد أوجه القصور التي ينبغي التغلب عليها واستكمالها قبل الزيارة الرسمية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتطرقت اللقاءات إلى تعريف منتسبي الكلية بآليات وشروط التقدم للاعتماد، والتأكيد على أهمية الالتزام باستخدام النماذج الجديدة لتوصيف المقررات الدراسية وتقاريرها، إلى جانب استعراض معايير الاعتماد المؤسسي المعدلة لعام 2015، ومعايير الاعتماد البرامجي المعدلة لعام 2022، بما يضمن توافق ممارسات الكلية مع متطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وفي السياق ذاته، عقد فريق المراجعة لقاءً مع أعضاء وحدة ضمان الجودة بكلية الطب، تم خلاله التأكيد على الدور الحيوي الذي تضطلع به الوحدة في تنفيذ أعمال المراجعات الداخلية، وإجراء استطلاعات الرأي، والعمل على نشر ثقافة الجودة بين جميع منتسبي الكلية، بما يسهم في دعم خطط التطوير والتحسين المستمر.

وأكد الأستاذ الدكتور حمدي كمال عطالله، مدير مركز ضمان الجودة، أن المركز يواصل تقديم مختلف أشكال الدعم الفني والاستشاري للكليات، انطلاقًا من رؤية جامعة قناة السويس الرامية إلى تعزيز جودة العملية التعليمية والبحثية والخدمية، ومساندة الكليات في استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي وفق أحدث المعايير المعتمدة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي ينفذها مركز ضمان الجودة بجامعة قناة السويس لمتابعة جاهزية الكليات المختلفة، ودعم جهودها نحو تحقيق الاعتماد، بما يعكس التزام الجامعة بنشر ثقافة الجودة والتميز وترسيخ مبادئ التطوير المستدام في مختلف قطاعاتها الأكاديمية والإدارية.

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