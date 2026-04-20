سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الدواجن والبيض بشكل يومي لأنها جزء أساسي من وجبات المصريين ويترتب على أسعارها تحديد ميزانية الأسرة.

انخفضت أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك تحت الـ100 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزارع نحو 76 جنيها ، في حين يصل إلى المستهلك في الأسواق بنحو 86 جنيها للكيلو.



سعر الفراخ البلدي اليوم

سجلت أسعار كيلو الفراخ البلدي خلال اليوم، داخل المزارع نحو 110 جنيها، بينما تصل إلى المستهلك في السوق ومحال البيع بسعر 120 جنيها للكيلو.



سعر الفراخ الساسو اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزارع نحو 105 جنيهات، بينما يُعرض للمستهلك في الأسواق بسعر 115 جنيها للكيلو.



سعر البانيه اليوم

ارتفع سعر كيلو البانيه في الأسواق وسعره يتفاوت بين 230 و240 جنيهًا.



أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم بين 29 و30 جنيهًا، بينما وصل سعر الكتكوت "الساسو" حول 17 و18 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر لنحو 90 جنيهًا في الجملة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 100 جنيه.

كما سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 87 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 100 جنيه.

أسعار مشتقات الدواجن في المحال والسلاسل التجارية

أسعار أجزاء الدجاج الطازجة جاءت كالتالي: