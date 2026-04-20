قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. هبوط وولفرهامبتون من الدوري الإنجليزي الممتاز
أميرة سيد مكاوي : والدي اتعالج بالخطأ ما تسبب في فقده البصر
الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة عن تكاليف الزواج
واحدة ترفع العلم الإيراني .. 16 سفينة تعبر مضيق هرمز
خارق لنزلات البرد والحلق والرئتين .. زيت منسي يعالج كل أمراض التنفس
أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر
مفيش ضهر | رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
وزير الخارجية: الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات
بنتي مش عبء | صرخة أم تهز التعليم في طنطا .. رفض دمج طفلة داون رغم القانون ومدير يبرر: العيال هتخاف منها
حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص
الشكاير مغطية الأسفلت | انقلاب سيارة أعلاف على الطريق الزراعي بقويسنا .. صور
بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

أمل مجدى

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الدواجن والبيض بشكل يومي لأنها جزء أساسي من وجبات المصريين ويترتب على أسعارها تحديد ميزانية الأسرة.

انخفضت أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك تحت الـ100 جنيه.

اقرأ أيضًا:
 


سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزارع نحو 76 جنيها ، في حين يصل إلى المستهلك في الأسواق بنحو 86 جنيها للكيلو.


سعر الفراخ البلدي اليوم

سجلت أسعار كيلو الفراخ البلدي خلال اليوم، داخل المزارع نحو 110 جنيها، بينما تصل إلى المستهلك في السوق ومحال البيع بسعر 120 جنيها للكيلو.

 
سعر الفراخ الساسو اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المزارع نحو 105 جنيهات، بينما يُعرض للمستهلك في الأسواق بسعر 115 جنيها للكيلو.
 

سعر البانيه اليوم

ارتفع سعر كيلو البانيه في الأسواق وسعره يتفاوت بين 230 و240 جنيهًا.


أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم بين 29 و30 جنيهًا، بينما وصل سعر الكتكوت "الساسو" حول 17 و18 جنيهًا. 


 أسعار البيض اليوم

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر لنحو 90 جنيهًا في الجملة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 100 جنيه.

كما سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 87 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 100 جنيه.

أسعار مشتقات الدواجن في المحال والسلاسل التجارية

 أسعار أجزاء الدجاج الطازجة جاءت كالتالي:

  • صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 185 إلى 230 جنيهًا.
  • الدبوس الطازج (كيلو): نحو 170 جنيهًا.
  • أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 139 جنيهًا.
  • البانيه الطازج (كيلو): بين 240 و326 جنيهًا.
  • فرخة كاملة طازجة (وزن 950 - 1000 جرام): نحو 232 جنيهًا.
  • دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 285 جنيهًا.
     
