نظام الطيبات ل ضياء العوضي .. ماذا يحدث للجسم عند الامتناع من تناول البيض

أثار ما يعرف بـ“نظام الطيبات” حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، بعد تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره أسلوبًا غذائيًا يعتمد على تناول الأطعمة الطبيعية والابتعاد عن المُصنّع، مع توصيات غير شائعة بخصوص الامتناع عن بعض الأطعمة الأساسية، وعلى رأسها البيض.

ويرتبط هذا النظام باسم ضياء العوضي، الذي تم تداول اسمه خلال النقاشات الدائرة حول هذا النمط الغذائي، رغم عدم وجود توصيف طبي رسمي معتمد له كنظام غذائي علمي موثق في المراجع الطبية.

تحذيرات من الامتناع عن البيض

حذر خبراء تغذية من تطبيق أي نظام غذائي يعتمد على المنع الكامل لبعض الأطعمة دون بدائل مناسبة، مؤكدين أن البيض يُعد من أهم مصادر البروتين عالي الجودة، ويحتوي على عناصر غذائية أساسية مثل فيتامين B12 والكولين وفيتامين D.

وأشاروا إلى أن الامتناع عن البيض دون إشراف طبي قد يؤدي إلى:

نقص في البروتين

ضعف في الطاقة والتركيز

تأثير سلبي على صحة الشعر والبشرة

نقص بعض الفيتامينات الأساسية



أهمية التوازن الغذائي

وأكد متخصصون أن أي نظام غذائي صحي يجب أن يعتمد على التوازن والتنوع، وليس الحرمان، مع ضرورة استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل اتباع أي حمية أو نظام جديد، خاصة إذا كان يحتوي على قيود غذائية غير تقليدية.

ورغم الانتشار المتزايد لما يعرف بـ“نظام الطيبات”، يشدد الخبراء على أن المعلومات الغذائية المتداولة عبر الإنترنت يجب التعامل معها بحذر، وعدم تطبيقها دون أساس علمي واضح أو متابعة طبية متخصصة.