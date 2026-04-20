من هو ضياء العوضي؟.. معلومات عن الطبيب المثير للجدل وسبب وفاته

تصدر اسم الدكتور ضياء العوضي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تداول أنباء عن وفاته، ما أثار حالة واسعة من التساؤلات حول شخصيته وحقيقة ما جرى.

من هو ضياء العوضي؟

ضياء العوضي هو طبيب مصري تخصص في التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم، وكان يعمل ضمن الكادر الأكاديمي بكلية طب جامعة عين شمس، قبل أن يبرز اسمه بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتهر العوضي بتقديم محتوى في التغذية العلاجية، حيث روج لما أطلق عليه “نظام الطيبات”، وهو نظام غذائي قال إنه يساعد في علاج العديد من الأمراض دون الاعتماد على الأدوية التقليدية، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية.

الجدل حول “نظام الطيبات”

النظام الغذائي الذي قدمه العوضي كان محور الانتقادات، إذ اعتبره متخصصون مخالفًا للأسس العلمية، خاصة مع طرحه أفكارًا غير تقليدية حول بعض الأطعمة وعلاج الأمراض بالتغذية فقط.

وما يتم تداوله على بعض المنصات ومقاطع الفيديو بشأن وفاته أو انتحاره يظل في إطار الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة التي لم تصدر بشأنها بيانات رسمية.

يبقى ضياء العوضي شخصية مثيرة للجدل في المجال الطبي، بين من يرى أنه قدم أفكارًا مختلفة، ومن يؤكد أن طرحه يفتقر للأساس العلمي.

