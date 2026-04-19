نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية الآن
هل ترك قراءة سورة بعد الفاتحة يبطل الركعة؟.. تعرف على حكم الشرع
أمريكا تعزز وجودها البحري.. حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الشرق الأوسط
اعتراف يثير الجدل.. جيش الاحتلال يقر بتحطيم تمثال المسيح في لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

احذرها في أكلك.. أطعمة خطيرة على العين وتسبب ضعف الإبصار

البصر
ريهام قدري

يعتقد الجميع أن  بعض الأطعمة المنتشرة على الموائد اليومية ليس لها علاقة بالعين ولكن قد تؤثر سلبًا على صحة العين وتزيد من فرص ضعف النظر على المدى الطويل، خاصة عند الإفراط في تناولها.

ولذلك يجب التعرف  علي الأطعمة التي تضر صحة العين أو تساهم مع الوقت في ضعف النظر أو إجهاد العين، خصوصًا لو كانت بشكل مفرط أو ضمن نظام غذائي غير متوازن.

 أهمها:
1) السكريات والحلويات بكثرة الإفراط في السكر يرفع احتمالية الإصابة بـالسكري، و من أهم أسباب مشاكل العين مثل اعتلال الشبكية واعتام العدسة.


2) الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة  الشيبسي، البرجر الجاهز، والمعلبات لأنها غنية بالدهون المتحولة والملح، وتأثر على تدفق الدم للعين وصحة الأوعية الدقيقة فيها.


3) الدهون المهدرجة والمقليات القلي المتكرر يقلل من جودة الدهون في الجسم، ويمكن يقلل امتصاص فيتامينات مهمة للعين  A وE.


4) الكافيين الزائد الإفراط في القهوة أو مشروبات الطاقة  يسبب جفاف العين عند بعض الأشخاص ويزود الإجهاد البصري.


5) الملح الزائد الملح بكثرة يرفع ضغط الدم، و يأثر على الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين مع الوقت.


6) الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمعجنات المصنعة بكثرة، لأنها تسبب ارتفاع سريع في السكر في الدم بشكل غير صحي.

الأطعمة المنتشرة صحة العين أكلات تضر البصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي

حقيقة وفاة الدكتور ضياء الدين العوضي خارج مصر

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

إنقاذ حياة المصابين

بينهم حالة خطرة.. إنقاذ حياة 7 مصابين بطلقات نارية بالمستشفى الجامعي بالمنيا

المتهم يحاول استدراج الطفلين

هرب خوفا من الأهالي.. محامي يبلغ عن محاولة مجهول خطف طفليه بالوراق|صور

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بسبب أماكن جمع الخردة بالمرج

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد