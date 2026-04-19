احذرها في أكلك.. أطعمة خطيرة على العين وتسبب ضعف الإبصار

يعتقد الجميع أن بعض الأطعمة المنتشرة على الموائد اليومية ليس لها علاقة بالعين ولكن قد تؤثر سلبًا على صحة العين وتزيد من فرص ضعف النظر على المدى الطويل، خاصة عند الإفراط في تناولها.

ولذلك يجب التعرف علي الأطعمة التي تضر صحة العين أو تساهم مع الوقت في ضعف النظر أو إجهاد العين، خصوصًا لو كانت بشكل مفرط أو ضمن نظام غذائي غير متوازن.

أهمها:

1) السكريات والحلويات بكثرة الإفراط في السكر يرفع احتمالية الإصابة بـالسكري، و من أهم أسباب مشاكل العين مثل اعتلال الشبكية واعتام العدسة.



2) الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة الشيبسي، البرجر الجاهز، والمعلبات لأنها غنية بالدهون المتحولة والملح، وتأثر على تدفق الدم للعين وصحة الأوعية الدقيقة فيها.



3) الدهون المهدرجة والمقليات القلي المتكرر يقلل من جودة الدهون في الجسم، ويمكن يقلل امتصاص فيتامينات مهمة للعين A وE.



4) الكافيين الزائد الإفراط في القهوة أو مشروبات الطاقة يسبب جفاف العين عند بعض الأشخاص ويزود الإجهاد البصري.



5) الملح الزائد الملح بكثرة يرفع ضغط الدم، و يأثر على الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين مع الوقت.



6) الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمعجنات المصنعة بكثرة، لأنها تسبب ارتفاع سريع في السكر في الدم بشكل غير صحي.