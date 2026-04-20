شاهد.. 15 صورة من جنازة والد الفنانة منة شلبي بحضور نجوم الفن

شيعت منذ قليل جنازة والد الفنانة منة شلبي، من مسجد الفاروق بمنطقة المعادي، وسط حضور عدد من الفنانين.

ومن أبرز الفنانين الذين حضروا الجنازة أشرف زكي، كريم عبد العزيز، سيد رجب، لبلبة، مريم أبو عوف، هنادي مهني، أحمد خالد صالح.

أحدث أعمال منة شلبي

وحققت منة شلبي، نحاحا كبيرا بمسلسل «صحاب الأرض» الذى شارك فى ماراثون رمضان الماضي، حيث تدور أحداثه حول فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.