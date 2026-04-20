المسلماني: ماسبيرو يعود للدراما التاريخية بمسلسل الإمام السيوطي

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : يستعد قطاع الإنتاج لتقديم مسلسل تليفزيوني تاريخي عن سيرة حياة وفكر الإمام المصري الكبير جلال الدين السيوطي يتم عرضه في شهر رمضان 2027 .

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام : يعود ماسبيرو تدريجيا إلي سوق الدراما في ظل تحديات اقتصادية وإنتاجية كبيرة ، وسوف تتركز أعمالنا علي الملفات ذات القيمة الفكرية والثقافية والتاريخية ، كما أننا سنعمل علي تضمين الدراما الاجتماعية منظومة القيم والمباديء الوطنية .

عاش الإمام السيوطي في القرن الخامس عشر قبل نحو خمسمائة عام ، وقد ولد في القاهرة لعائلة من أسيوط. وله مئات المؤلفات والرسائل ذات المكانة الرفيعة في العلوم الإسلامية.

يذكر أن مسلسل (دعاة الحق) الذي سبق عرضه قبل أكثر من عشرين عاماً قد تناول عدداً من الشخصيات الإسلامية من بينها جلال الدين السيوطي الذي تم تناوله في حلقتين اثنتين ، غير أنه لم يتم إنتاج مسلسل خاص بالإمام المصري الكبير.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشاد في أبريل 2025 بسيرة الإمام السيوطي ، وهي السيرة العلمية الكبيرة التي جعلت أعماله باقية وحاضرة بعد خمسة قرون ، وأشار الرئيس إلى أهمية الاقتداء بالإمام جلال الدين السيوطى كنموذج يحتذى به.