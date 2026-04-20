اللعبة 5 الحلقة 4 .. شيكو يكسب هشام ماجد للمرة الثانية على التوالي

طرحت منصة شاهد vip الحلقة السابعة من مسلسل" اللعبة" في موسمه الخامس من بطولة هشام ماجد.

وشهد الحلقة عدد من الاحداث،بدء تحديد جديد بين فريقي مظهر ووسيم، حيث تمكن الأخير من أن يكسب التحدي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن استخدم خدعة ليخسر فريق مظهر.

الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة» يشارك فيه كل من هشام ماجد، شيكو، مى كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامى مغاورى، وعارفة عبد الرسول، ليعد الجمهور بمزيج من الكوميديا والإثارة التى اعتادوا عليها فى الأجزاء السابقة.

العمل تدور أحداثه في إطار من الكوميديا حين يقرر وسيم اللعب مرة أخرى، ليدخل في تحديات جديدة.