تعديلات آسيوية مرتقبة قد تمنح الأندية السعودية صدارة المقاعد بالبطولات القارية

كشفت تقارير صحفية عن تحركات داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإعادة النظر في نظام توزيع مقاعد الأندية في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2، وهو ما قد يمنح الأندية السعودية حضورًا أكبر في النسخ المقبلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة “اليوم” السعودية، فإن المقترح الجديد يضع السعودية إلى جانب اليابان في صدارة التوزيع، بواقع 6 مقاعد لكل منهما، تشمل 3 مقاعد مباشرة في البطولة الأولى، ومقعدين عبر الملحق، بالإضافة إلى مقعد في دوري أبطال آسيا 2.

ويُعد هذا التغيير زيادة ملحوظة مقارنة بالوضع الحالي، حيث تمتلك الأندية السعودية 3 مقاعد مباشرة في البطولة القارية الأولى ومقعدًا واحدًا في البطولة الثانية، ما يعكس التطور الكبير في مستوى المنافسة داخل الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا الطرح في ظل النتائج الإيجابية للأندية السعودية على الساحة القارية، حيث نجح الأهلي السعودي في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما وصل النصر السعودي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بقيادة النجم كريستيانو رونالدو.

وبحسب المقترح، تأتي كوريا الجنوبية والإمارات في المركز التالي بـ5 مقاعد لكل منهما، بينما تحصل قطر وتايلاند على 4 مقاعد.

وفي حال اعتماد هذا النظام بشكل رسمي، فإنه سيعيد رسم خريطة المنافسة القارية، ويمنح الأندية السعودية فرصًا أكبر لتعزيز حضورها وهيمنتها على البطولات الآسيوية في المرحلة المقبلة.