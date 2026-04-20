اقتصاد

يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الدولار أمام الجنية
سعر الدولار أمام الجنية

شهد سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026 تراجع ملحوظ أمام الجنيه المصري، مواصلًا انخفاضه مقارنة بآخر تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل تحركات سوق الصرف داخل البنوك.

وسجل سعر الدولار الآن نحو 51.74 جنيه، مقابل 52 جنيهًا في ختام تعاملات الخميس الماضي، بانخفاض قدره 26 قرشًا.

سعر الدولار في مصر اليوم

جاءت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديثات البنوك كالتالي:

بنك أبوظبي الأول:
 51.78 جنيه للشراء – 51.88 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي:
 51.77 جنيه للشراء – 51.87 جنيه للبيع

بنك الشركة المصرفية:

 51.70 جنيه للشراء – 51.80 جنيه للبيع

بنك HSBC:
 51.70 جنيه للشراء – 51.80 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري:

 51.69 جنيه للشراء – 51.79 جنيه للبيع

بنك أبوظبي الإسلامي:
 51.69 جنيه للشراء – 51.79 جنيه للبيع

بنك مصر:

 51.69 جنيه للشراء – 51.79 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB:
 51.69 جنيه للشراء – 51.79 جنيه للبيع

بنك المصرف العربي:
 51.69 جنيه للشراء – 51.79 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي:
 51.69 جنيه للشراء – 51.79 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي:
 51.65 جنيه للشراء – 51.75 جنيه للبيع

بنك البركة:
 51.65 جنيه للشراء – 51.75 جنيه للبيع

بنك أبوظبي التجاري:
 51.60 جنيه للشراء – 52.70 جنيه للبيع

أسباب تراجع سعر الدولار في مصر

يأتي تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في ظل تحسن نسبي في تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استقرار الأوضاع الاقتصادية، ما ساهم في انخفاض الطلب على العملة الأمريكية داخل السوق المحلي.

 توقعات سعر الدولار في مصر

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة التذبذب في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مع ترقب أي مستجدات تتعلق بالأسواق العالمية أو تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وعلى جانب آخر أكد هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة أحد الشركات الإستثمارية، أن الاحتياطي النقدي وصل 53 مليار دولار، مما جعل مصر خلال الأزمة العالمية التي حدثت لم تتأثر بها مما يدل على قوة الإقتصاد المصري

وقال هشام طلعت مصطفى، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن رئيس الوزراء شكل مجموعات إقتصادية ساهمت في حل المشاكل الإقتصادية التي ححدثت ويتم طرح المشروعات عليها.

وتابع ان الحكومة المصرية واعية وجادة والرئيس السيسي يتابع كل شئ بأنتظام ويعطي توجيهاته بالتحرك للاقتصاد المصري والمواطن المصري
 

