الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة التعايش لطلبة أكاديمية الشرطة| صور

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية حفل إنتهاء دورة التعايش لطلبة أكاديمية الشرطة داخل الأكاديمية العسكرية المصرية.

بدأت المراسم بعرض الموقف التدريبى للطلبة ، وعرض فيلم تسجيلى تناول مراحل الإعداد والتنفيذ للدورة.

كما تضمنت فترة المعايشة تنفيذ طوابير اللياقة البدنية وطوابير السير وتمارين الدفاع عن النفس وكذا تنفيذ عدد من الرمايات بإستخدام المقلدات، وشرح عدد من محاضرات التعريف بالعمليات النفسية وحرب المعلومات وحروب الجيل الرابع كما تم تنظيم عدد من المسابقات فى رياضات كرة القدم وكرة اليد وسباقات ١٠٠ متر والاسكواش وتنس الطاولة.

وألقى اللواء أح محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار فيها إلى أن الأكاديمية تُسخر كافة جهودها لتحقيق التواصل الدائم بين أفراد القوات المسلحة والشرطة خاصة مع تعاظم الدور والمسئولية الواقعة على عاتق رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة بإعتبارهم الدرع والسيف لحماية أمن وسلامة الدولة المصرية.

من جانبهم عبر طلبة أكاديمية الشرطة عن تقديرهم لدور الأكاديمية العسكرية المصرية فى تحقيق التقارب مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية بما يسهم فى تعزيز قيم الولاء والإنتماء لدى أبناء شعب مصر العظيم.

واختتمت فعاليات الدورة بتكريم عدد من الطلبة الأوائل بالدورة.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنظيم دورات الدمج والتعايش بين طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية وطلبة الجامعات والأكاديميات المصرية.