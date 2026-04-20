قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بعد التسعير.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 20 أبريل

البنزين
أمل مجدى

يبحث المواطنون يوميا بشكل كبير عن أسعار البنزين والسولار، الذي يعد أهم العوامل المؤثرة على الحياة اليومية وميزانية الأسرة ، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار المواصلات وتكلفة السلع الغذائية والخدمات.

وأسعار النفط من أهم العوامل المؤثرة على أسعار البنزين والسولار وقد ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم  بشكل كبير مع استمرار التحركات وسط ترقب الأسواق لما قد تشهده الأيام المقبلة من مستجدات في سوق الطاقة العالمي.

اقرأ أيضًا:

سعر خام برنت اليوم:
 

وسجل سعر خام برنت، مستويات تتراوح بين 95، 96 دولارًا للبرميل، وفق أحدث بيانات التداول. 

وكانت أسعار النفط قد انخفضت عالمياً قبل حدوث التوترات يوم السبت وإعلان إيران إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى.

وانخفضت أسعار النفط يوم الجمعة الماضية انخفاضًا حادًا عقب الإعلان عن استئناف الملاحة في مضيق هرمز ، حيث تراجع خام برنت إلى نحو يقارب 90 دولارًا للبرميل، بانخفاض يقارب 10%، كما هبطت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم مايو بنسبة 11.1% لتسجل 84.26 دولارًا للبرميل.

أسعار البنزين والسولار اليوم

شهدت أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 20 أبريل 2026 استقرارا بعد أن أعلنت وزارة البترول زيادة الأسعار في مارس الماضي واستمرار العمل بالتسعيرة الرسمية داخل جميع محطات وقود السيارات.

وتتابع وزارة البترول وهيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية الأسواق، لضمان التزام جميع محطات الوقود بالأسعار المحددة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات السوق لحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة.

وأعلنت وزارة البترول، زيادة أسعار البنزين في شهر مارس الماضي، بعد الأزمة الاقتصادية التي حدثت بسبب الحرب مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية .

أصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:

سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر

سعر لتر السولار: 20.50 جنيهًا للتر

أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات

يتابع المواطنون أيضًا عن أسعار اسطوانة البوتاجاز والتي جاءت على النحو التالي:

أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): تصل إلى 275 جنيهًا

الأسطوانة التجارية (25 كجم): تصل إلى 550 جنيهًا

غاز تموين السيارات: يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب

نفت وزارة البترول زيادة أسعار البنزين والسولار بعد أن انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود زيادة جديدة .

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات، لما لها من تأثير سلبي على استقرار الأسواق.

