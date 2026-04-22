بروتوكول تعاون بين الكلية العسكرية التكنولوجية وأكاديمية البحث العلمى فى دعم وتحفيز الإبتكار

وقع اللواء الحسين مصطفى شرف نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية العسكرية التكنولوجية بروتوكول تعاون مع الدكتورة جينا الفقى القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

يهدف البروتوكول إلى التعاون المشترك بين الجانبين فى دعم وتحفيز الإبتكار ونشر التكنولوجيا والإستفادة من كافة الأبحاث والدراسات والإبتكارات وقواعد البيانات القابلة للتنفيذ وإتاحة كافة الإمكانات العلمية لدعم مشروعات تخرج الطلبة .

وألقى الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمي كلمة أشار فيها إلى أن هدف الوزارة هو دعم القدرات البشرية وتوفير البيئة المناسبة للإبتكار لتخريج شباب قادر على المنافسة فى جميع المجالات العلمية والعملية بالدولة المصرية.

فيما أكد اللواء أح محمـد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية على أن البروتوكول يسهم فى دعم منظومة البحث العلمى لمواجهة تحديات العصر ومواكبة كل ما هو جديد فى المجالات العلمية، مشيراً إلى أهمية إعداد مشروعات بحثية طموحة فى ظل التعاون المثمر والبناء مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة وضباط الأكاديمية العسكرية المصرية ومسئولى وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لمواكبة التطور التكنولوجى المتلاحق فى مجال التعليم والتدريب.