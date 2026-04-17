انخفاض أسعار البنزين في مصر .. هل يتراجع الوقود بعد انفراجة مضيق هرمز؟

تزايدت تساؤلات المواطنين حول احتمالية انخفاض أسعار البنزين في مصر، بعد الانفراجة التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية مع إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، وهو ما أدى إلى هبوط ملحوظ في أسعار الخام عالميًا.

تراجع قوي في أسعار النفط عالميًا

شهدت أسعار النفط انخفاضًا حادًا عقب الإعلان عن استئناف الملاحة في مضيق هرمز، حيث تراجع خام برنت إلى نحو 88.95 دولارًا للبرميل، بانخفاض يقارب 10%، كما هبطت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم مايو بنسبة 11.1% لتسجل 84.26 دولارًا للبرميل.

هذا التراجع يعكس تحسن الإمدادات العالمية، ويخفف من الضغوط التي كانت تدفع الأسعار للصعود خلال الفترة الماضية.

هل تنخفض أسعار البنزين في مصر؟

ورغم هذا التراجع العالمي، فإن انخفاض أسعار البنزين في مصر لا يحدث بشكل فوري، إذ تعتمد الدولة على آلية التسعير التلقائي للوقود، والتي تقوم بمراجعة الأسعار كل 3 أشهر وفقًا لعدة عوامل، أبرزها سعر النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه وتكلفة الإنتاج.

وبالتالي، فإن أي انخفاض في الأسعار العالمية قد ينعكس خلال الاجتماع المقبل للجنة التسعير، وليس بشكل مباشر.

أسعار البنزين والسولار اليوم

جاءت الأسعار الرسمية الحالية للوقود في مصر كالتالي:

بنزين 95: 24 جنيهًا للتر

بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر

السولار: 20.50 جنيهًا للتر

أسعار البوتاجاز وغاز السيارات

كما استقرت أسعار أسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات عند:

أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 275 جنيهًا

الأسطوانة التجارية (25 كجم): 550 جنيهًا

غاز تموين السيارات: من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب

ماذا تعني انفراجة مضيق هرمز؟

إعادة فتح مضيق هرمز تعني عودة تدفق النفط بشكل طبيعي، وهو ما يقلل من مخاطر نقص الإمدادات، ويؤدي إلى خفض تكاليف الشحن والتأمين، وبالتالي يساهم في تهدئة أسعار الطاقة عالميًا.

التوقعات خلال الفترة المقبلة

استمرار استقرار الأوضاع في مضيق هرمز قد يدعم اتجاه أسعار النفط للانخفاض النسبي، وهو ما قد يمنح فرصة لانخفاض أسعار الوقود في مصر خلال الفترات المقبلة، حال استمر هذا الاتجاه العالمي وفق ما تقدره لجنة التسعير التلقائي للمحروقات.