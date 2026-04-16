الأبن العاق.. القبض على شخص هدد بحرق والده ووالدته بـ البنزين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة مسن من قيام نجله بالتعدى عليه وعلى والدته وأبنائه بالضرب وتهديده بالقتل لكونه من متعاطى المواد المخدرة ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بالمقطع (مسن ، مقيم بدائرة مركز شرطة أهناسيا) ، وبسؤاله قرر بتضرره من نجله (سائق) لدأبه التعدى على أولاده بالضرب وحال تدخله قام بالتعدى عليه وعلى والدته بالضرب والسب لكونه من متعاطى المواد المخدرة ، كما قام بتهديده بإشعال النيران به ، بزجاجات مملؤة بمادة البنزين .

أمكن ضبط نجل الشاكى (لم يعثر معه على مواد مخدرة ) ، وبإرشاده تم ضبط (5 زجاجات فارغة ، جركن زيت محركات ) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وإستخدامه المضبوطات فى تهديد والديه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





