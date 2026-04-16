5 آلاف كاميرا و13 سيارة| التحقيقات الكاملة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
ابنة على الحجار تثير الجدل بالهجوم على والدها وطليقته برد بقوة.. القصة الكاملة
مدبولي يستعرض مع وزير المالية أبرز ما دار في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار ورياح تضرب هذه المناطق اليوم
بدوي: السهام البترولية نقلت 4.7 مليار لتر منتجات وحققت نموا بنسبة 27% خلال 2025
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو
مصرع تاجر مواشى بطلق نارى خلال مشاجرة بنجع حمادى
وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

حريق في مصفاة أسترالية يهدد إنتاج البنزين وسط اضطرابات إمدادات الشرق الأوسط

أ ش أ

 اندلع حريق في واحدة من مصفاتين عاملتين في أستراليا، ما قد يؤثر على إنتاج البنزين أكثر من الديزل ووقود الطائرات، وفقًا للسلطات الأسترالية اليوم /الخميس/.

وذكرت منصة "إيدج" الماليزية المتخصصة في الأخبار الاقتصادية والمالية أن رجال الإطفاء كانوا يكافحون حريقًا في وحدة إنتاج البنزين التابعة لشركة فيفا إنرجي في مصفاة جيلونج بولاية فيكتوريا، والتي تقوم بتكرير النفط الخام إلى بنزين، بينما لم تُسجَّل أي إصابات من جراء الحريق.

وقال وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين في تصريحات إعلامية إن الحريق لم يتم السيطرة عليه بعد، ولا يزال أمامنا طريق طويل...ولا يزال من السابق لأوانه تحديد حجم التأثر"

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيفا إنرجي سكوت وايت إن التركيز الأساسي ينصب على إخماد الحريق بالكامل الذي طال وحدتين في المصفاة، قبل تقييم الأضرار واستئناف الإنتاج بأمان.

وأضاف أن جميع الوحدات الأخرى لا تزال تعمل وفي حالة إنتاج، لكنها تعمل بالحد الأدنى للحفاظ على السلامة في الموقع، منوها "لن نبدأ في زيادة الإنتاج إلا عندما نكون واثقين من قدرتنا على القيام بذلك بأمان."

ويأتي الحادث في وقت تسعى فيه أستراليا لتعزيز أمنها في مجال الوقود وسط اضطرابات الإمدادات العالمية بسبب الصراع في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى موجة شراء بدافع الذعر للبنزين والديزل محليًا، في وقت يزور فيه رئيس وزراء البلاد أنتوني ألبانيزي ماليزيا اليوم لبحث تأمين الإمدادات من الحلفاء الإقليميين.

وتوفر مصفاة جيلونج أكثر من نصف احتياجات ولاية فيكتوريا من الوقود، ونحو 10% من إجمالي الطلب في أستراليا، كما أن أكدت سلطات الإطفاء إنه لا يوجد تهديد مباشر للجمهور، رغم أن الدخان قد يؤثر على بعض المناطق القريبة، كما فُرضت قيود على حركة المرور حيث تم إرسال فرق الطوارئ بعد تلقي عدة بلاغات عن انفجارات وألسنة لهب.

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

المرشد الإيراني

المرشد الإيراني: قواتنا مستعدة لـ إلحاق هزائم مريرة بالأعداء

جانب من اللقاء

اجتماع رباعي في أنطاليا لبحث مفاوضات أمريكا وإيران وتطورات الإقليم

أرشيفية

عاجل | إيران تعيد فتح 6 مطارات جزئياً وإعادة تشغيل جزء من مجالها الجوي

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد