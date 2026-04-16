حريق في مصفاة أسترالية يهدد إنتاج البنزين وسط اضطرابات إمدادات الشرق الأوسط

اندلع حريق في واحدة من مصفاتين عاملتين في أستراليا، ما قد يؤثر على إنتاج البنزين أكثر من الديزل ووقود الطائرات، وفقًا للسلطات الأسترالية اليوم /الخميس/.

وذكرت منصة "إيدج" الماليزية المتخصصة في الأخبار الاقتصادية والمالية أن رجال الإطفاء كانوا يكافحون حريقًا في وحدة إنتاج البنزين التابعة لشركة فيفا إنرجي في مصفاة جيلونج بولاية فيكتوريا، والتي تقوم بتكرير النفط الخام إلى بنزين، بينما لم تُسجَّل أي إصابات من جراء الحريق.

وقال وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين في تصريحات إعلامية إن الحريق لم يتم السيطرة عليه بعد، ولا يزال أمامنا طريق طويل...ولا يزال من السابق لأوانه تحديد حجم التأثر"

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيفا إنرجي سكوت وايت إن التركيز الأساسي ينصب على إخماد الحريق بالكامل الذي طال وحدتين في المصفاة، قبل تقييم الأضرار واستئناف الإنتاج بأمان.

وأضاف أن جميع الوحدات الأخرى لا تزال تعمل وفي حالة إنتاج، لكنها تعمل بالحد الأدنى للحفاظ على السلامة في الموقع، منوها "لن نبدأ في زيادة الإنتاج إلا عندما نكون واثقين من قدرتنا على القيام بذلك بأمان."

ويأتي الحادث في وقت تسعى فيه أستراليا لتعزيز أمنها في مجال الوقود وسط اضطرابات الإمدادات العالمية بسبب الصراع في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى موجة شراء بدافع الذعر للبنزين والديزل محليًا، في وقت يزور فيه رئيس وزراء البلاد أنتوني ألبانيزي ماليزيا اليوم لبحث تأمين الإمدادات من الحلفاء الإقليميين.

وتوفر مصفاة جيلونج أكثر من نصف احتياجات ولاية فيكتوريا من الوقود، ونحو 10% من إجمالي الطلب في أستراليا، كما أن أكدت سلطات الإطفاء إنه لا يوجد تهديد مباشر للجمهور، رغم أن الدخان قد يؤثر على بعض المناطق القريبة، كما فُرضت قيود على حركة المرور حيث تم إرسال فرق الطوارئ بعد تلقي عدة بلاغات عن انفجارات وألسنة لهب.