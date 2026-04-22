تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين مصر ولبنان لتعزيز فرص الاستثمار .. تفاصيل
تعليق ناري من إبراهيم عادل على احتفال بيراميدز بالدوري
لتعزيز التحول الرقمى.. الحكومة توافق على اتفاقيات مهمة لوزارة الاتصالات
قرار مفاجئ من واشنطن يعرقل وصول ملايين الدولارات إلى العراق
الحكومة توافق علي تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها
عرض فني غنائي لذوي القدرات الخاصة يُسعد جمهور الركاب بمحطة مترو جمال عبد الناصر | صور
أخبار العالم

"عواقب وخيمة".. إيران تحذر أوروبا من الإجراءات الاستفزازية

حذرت إيران، عبر سفارتها في فيينا، من “عواقب وخيمة” قد تترتب على ما وصفته بالإجراءات الأوروبية الاستفزازية، بما في ذلك العقوبات، في ظل تصاعد التوتر بين طهران والاتحاد الأوروبي على خلفية التطورات الإقليمية المرتبطة بالأمن البحري في منطقة مضيق هرمز.

ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه الخطاب الدبلوماسي بين الجانبين مزيدًا من التوتر، خصوصًا مع استمرار الخلافات حول الملف النووي الإيراني، وحرية الملاحة في الممرات الدولية الحيوية، إضافة إلى تداعيات التصعيد العسكري الأخير في المنطقة.

لهجة حادة من طهران تجاه الاتحاد الأوروبي

في بيان نشرته السفارة الإيرانية على منصة “إكس”، وصفت طهران نهج الاتحاد الأوروبي بأنه “مُصرّ بشكل يائس على التمسك بنمطه المُفلس القائم على الترهيب والتشهير والعقوبات اللاإنسانية ضد إيران”، معتبرة أن هذا النهج يمثل “محاولة أخيرة مثيرة للشفقة تنبعث منها رائحة النفاق وعدم الأهمية”.

وأضاف البيان أن “أي حوار مستقبلي مع إيران يجب أن يتم على أساس عقلاني وواقعي، وبأقصى درجات الاحترام”، في إشارة واضحة إلى رفض طهران لما تعتبره ضغوطًا سياسية أو اقتصادية غير متكافئة.

كما شددت السفارة على أن “أي تكرار للإجراءات الاستفزازية أو العدائية، بما في ذلك العقوبات، سيقابل بعواقب وخيمة على أوروبا”، دون أن توضح طبيعة هذه العواقب، ما يفتح الباب أمام تأويلات تتراوح بين التصعيد الدبلوماسي أو الردود الاقتصادية أو حتى خطوات تتعلق بأمن الملاحة والطاقة.

خلافات تتصاعد حول الأمن البحري ومضيق هرمز

يأتي هذا التصعيد اللفظي في سياق توتر متزايد حول أمن الملاحة في منطقة مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم. وقد تزامن ذلك مع تصريحات أوروبية اعتبرت أن حرية المرور في المضيق يجب أن تظل “غير خاضعة لأي رسوم أو قيود”، مع الدعوة إلى الحفاظ على انسيابية حركة التجارة الدولية.

وفي هذا السياق، أدلت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بتصريحات خلال مؤتمر صحفي في لوكسمبورغ، انتقدت فيها ما وصفته بـ”التقلبات اليومية” بشأن وضع مضيق هرمز، معتبرة أن أي تغيير في وضعه يعد تصرفًا “متهورًا”.

كما أشارت كلاس إلى أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق سياسي لتوسيع نظام العقوبات ليشمل الأطراف المسؤولة عن انتهاك حرية الملاحة، في خطوة تعكس توجهًا أوروبيًا نحو تشديد الضغوط على الأطراف الفاعلة في هذا الملف.

تصعيد دبلوماسي مفتوح على احتمالات متعددة

تعكس هذه التطورات حالة من التوتر المتصاعد بين إيران والاتحاد الأوروبي، حيث تتداخل الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية بشكل معقد. فبينما تصر طهران على أن الضغوط الغربية غير مبررة وتستهدف تقويض نفوذها الإقليمي، يتمسك الاتحاد الأوروبي بخطاب يركز على حماية حرية الملاحة والاستقرار في الممرات البحرية الدولية.

وفي ظل غياب قنوات تهدئة واضحة، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات متعددة، تبدأ من استمرار التصعيد الدبلوماسي وتبادل التهديدات، ولا تنتهي عند احتمال اتساع نطاق العقوبات أو انعكاسها على أمن الطاقة والتجارة العالمية، خاصة في منطقة شديدة الحساسية مثل الخليج ومضيق هرمز.

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

ترامب

بدون رئيسة المخابرات.. تفاصيل أخطر اجتماع بالبيت الأبيض قبل قرار ترامب الحاسم بشأن إيران

المسجد النبوي

في ذكرى ميلاد النبي بالتقويم الميلادي.. أضاء النور بين المشرق والمغرب

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

حكماء المسلمين: حماية الأرض مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة وضرورة ملحة

وزير الأوقاف يلتقي رئيس المركزي للمحاسبات

وزير الأوقاف يلتقي رئيس المركزي للمحاسبات لتعزيز التعاون والحوكمة

بالصور

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

يارا
يارا
يارا

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

وزير الطيران: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا

لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران

فيديو

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد