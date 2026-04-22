"عواقب وخيمة".. إيران تحذر أوروبا من الإجراءات الاستفزازية

حذرت إيران، عبر سفارتها في فيينا، من “عواقب وخيمة” قد تترتب على ما وصفته بالإجراءات الأوروبية الاستفزازية، بما في ذلك العقوبات، في ظل تصاعد التوتر بين طهران والاتحاد الأوروبي على خلفية التطورات الإقليمية المرتبطة بالأمن البحري في منطقة مضيق هرمز.

ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه الخطاب الدبلوماسي بين الجانبين مزيدًا من التوتر، خصوصًا مع استمرار الخلافات حول الملف النووي الإيراني، وحرية الملاحة في الممرات الدولية الحيوية، إضافة إلى تداعيات التصعيد العسكري الأخير في المنطقة.

لهجة حادة من طهران تجاه الاتحاد الأوروبي

في بيان نشرته السفارة الإيرانية على منصة “إكس”، وصفت طهران نهج الاتحاد الأوروبي بأنه “مُصرّ بشكل يائس على التمسك بنمطه المُفلس القائم على الترهيب والتشهير والعقوبات اللاإنسانية ضد إيران”، معتبرة أن هذا النهج يمثل “محاولة أخيرة مثيرة للشفقة تنبعث منها رائحة النفاق وعدم الأهمية”.

وأضاف البيان أن “أي حوار مستقبلي مع إيران يجب أن يتم على أساس عقلاني وواقعي، وبأقصى درجات الاحترام”، في إشارة واضحة إلى رفض طهران لما تعتبره ضغوطًا سياسية أو اقتصادية غير متكافئة.

كما شددت السفارة على أن “أي تكرار للإجراءات الاستفزازية أو العدائية، بما في ذلك العقوبات، سيقابل بعواقب وخيمة على أوروبا”، دون أن توضح طبيعة هذه العواقب، ما يفتح الباب أمام تأويلات تتراوح بين التصعيد الدبلوماسي أو الردود الاقتصادية أو حتى خطوات تتعلق بأمن الملاحة والطاقة.

خلافات تتصاعد حول الأمن البحري ومضيق هرمز

يأتي هذا التصعيد اللفظي في سياق توتر متزايد حول أمن الملاحة في منطقة مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم. وقد تزامن ذلك مع تصريحات أوروبية اعتبرت أن حرية المرور في المضيق يجب أن تظل “غير خاضعة لأي رسوم أو قيود”، مع الدعوة إلى الحفاظ على انسيابية حركة التجارة الدولية.

وفي هذا السياق، أدلت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بتصريحات خلال مؤتمر صحفي في لوكسمبورغ، انتقدت فيها ما وصفته بـ”التقلبات اليومية” بشأن وضع مضيق هرمز، معتبرة أن أي تغيير في وضعه يعد تصرفًا “متهورًا”.

كما أشارت كلاس إلى أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق سياسي لتوسيع نظام العقوبات ليشمل الأطراف المسؤولة عن انتهاك حرية الملاحة، في خطوة تعكس توجهًا أوروبيًا نحو تشديد الضغوط على الأطراف الفاعلة في هذا الملف.

تصعيد دبلوماسي مفتوح على احتمالات متعددة

تعكس هذه التطورات حالة من التوتر المتصاعد بين إيران والاتحاد الأوروبي، حيث تتداخل الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية بشكل معقد. فبينما تصر طهران على أن الضغوط الغربية غير مبررة وتستهدف تقويض نفوذها الإقليمي، يتمسك الاتحاد الأوروبي بخطاب يركز على حماية حرية الملاحة والاستقرار في الممرات البحرية الدولية.

وفي ظل غياب قنوات تهدئة واضحة، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات متعددة، تبدأ من استمرار التصعيد الدبلوماسي وتبادل التهديدات، ولا تنتهي عند احتمال اتساع نطاق العقوبات أو انعكاسها على أمن الطاقة والتجارة العالمية، خاصة في منطقة شديدة الحساسية مثل الخليج ومضيق هرمز.