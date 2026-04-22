عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

اقتحم مستوطنون اليوم (الأربعاء) المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد، وأداو طقوسا تلمودية استفزازية كـ"السجود الملحمي"، قرب باب الرحمة وقبة الصخرة.

وأضافت، أن مجموعات تابعة لما يسمى "الهيكل" المزعوم نشرت دعوات تحريضية لحشد المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، ورفع علم الاحتلال في باحاته.

وتزامن ذلك مع استمرار تشديدات شرطة الاحتلال ونصب حواجز وإغلاق الطرق في مدينة القدس، وتقييد دخول المصلين للمسجد الأقصى، عبر احتجاز الهويات والتفتيش.

ومنذ مطلع أبريل الجاري، ارتفعت وتيرة الاقتحامات، حيث أدى المستعمرون طقوس علنية و"سجود جماعي" داخل الساحات.

كما اقتحم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى في 12 أبريل، وأدى طقوسا تلمودية برفقة مستوطنين، في اقتحام للمرة الثالثة له منذ بداية العام وللمرة الـ16 منذ توليه منصبه.