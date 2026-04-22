فتحي سند :الفوارق الفنية والاستقرار في مصلحة بيراميدز..و الزمالك يملك دوافع أكثر

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي مواجهة فريقي الزمالك و بيراميدز غدا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب فتحي سند :الفوارق الفنية والاستقرار في مصلحة بيراميدز.. إلا ان الزمالك يملك دوافع اكبر .

و تابع :الفريقان جاهزان لمواجهة الخميس وكلاهما يراها فاصلة وكم حقق الزمالك مكاسب خلال الفترة السابقة بالدوافع والحماس والرغبة، المواجهة صعبة للغاية والكل يعلم إن الفائز سياخد "خطوتين تلاتة في سباق الفوز بالدوري .

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ترتيب جدول الدوري الممتاز في المرحلة النهائية للتتويج باللقب المحلي برصيد 46 نقطة.

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق بيراميدز غدا 23 أبريل في إطار منافسات مرحلة التتويج النهائية ببطولة الدوري الممتاز.