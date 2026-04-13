الغندور يكشف سبب عدم طلب الزمالك و بيراميدز لحكام أجانب

كشف الإعلامي خالد الغندور حقيقة عدم طلب حكام أجانب لمباراة الزمالك و بيراميدز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :الحقيقة ان الزمالك مش معاه فلوس عشان يجيب حكام اجانب و بيراميدز عنده ثقة لإنه لم يظلم من الحكام المصريين في لقاءاته السابقة مع الزمالك.

ويتصدر فريق الكرة الأوب بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ترتيب جدول الدوري الممتاز في المرحلة النهائية للتتويج باللقب المحلي برصيد 46 نقطة.

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق بيراميدز يوم 23 أبريل الجاري في إطار منافسات مرحلة التتويج النهائية ببطولة الدوري الممتاز.