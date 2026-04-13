قرار عاجل في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

قررت إدارة نادي بيراميدز الإفراج عن مستحقات اللاعبين حال الفوز على الزمالك في الدوري الممتاز بعد قرار تجميدها في أعقاب التعادل مع المصري البورسعيدي 1-1.

مواجهات نارية.. موعد مباراتي بيراميدز أمام الزمالك والأهلي بـ الدوري



يخوض فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مباراتين من العيار الثقيل في مرحلة التتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز النهائية.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره النادي الأهلي الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد.

ويتصدر فريق الكرة الأوب بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ترتيب جدول الدوري الممتاز في المرحلة النهائية للتتويج باللقب المحلي برصيد 46 نقطة.

الزمالك vs بيراميدز

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق بيراميدز يوم 23 أبريل الجاري في إطار منافسات مرحلة التتويج النهائية ببطولة الدوري الممتاز.

الأهلي vs بيراميدز

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى بقيادة الدانماركي ييس توروب أمام بيراميدز فى الثامنة مساء الإثنين 27 أبريل الجاري باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بلقب الدوري الممتاز.



