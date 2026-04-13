رسميًا | رحيل يورتشيتش عن تدريب بيراميدز نهاية الموسم .. خاص

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز ،عن مصير الكرواتي يورتشيتش فى الفترة المقبلة.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن يورتشيتش سيرحل رسمياً فى نهاية الموسم الحالى بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا على يد الجيش الملكى.

وشدد المصدر، على أن، يعتبر الموسم الحالى لفريق بيراميدز صفري بدون أى تتويج ببطولة.

وتابع، تعادل بيراميدز مع المصري أغضب المسئولين داخل النادي، وقرروا فى حالة عدم التتويج بالدوري المصري أو كأس مصر سوف يرحل فى نهاية الموسم الحالى.

مواجهات نارية.. موعد مباراتي بيراميدز أمام الزمالك والأهلي بـ الدوري



يخوض فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مباراتين من العيار الثقيل في مرحلة التتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز النهائية.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره النادي الأهلي الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ترتيب جدول الدوري الممتاز في المرحلة النهائية للتتويج باللقب المحلي برصيد 46 نقطة.

الزمالك vs بيراميدز

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق بيراميدز يوم 23 أبريل الجاري في إطار منافسات مرحلة التتويج النهائية ببطولة الدوري الممتاز.

الأهلي vs بيراميدز

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى بقيادة الدانماركي ييس توروب أمام بيراميدز فى الثامنة مساء الإثنين 27 أبريل الجاري باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بلقب الدوري الممتاز.



