هيمنة زمالكاوية على التشكيل المثالي للكونفدرالية بعد الفوز على بلوزداد

واصل نادي الزمالك تألقه في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حقق فوزًا مهمًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي البطولة، ليعزز حظوظه في بلوغ المباراة النهائية.

وشهد التشكيل المثالي لذهاب الدور نصف النهائي حضورًا لافتًا للاعبي الزمالك، بعدما ضم 5 عناصر من الفريق الأبيض، وهم: مهدي سليمان، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، محمد شحاتة، والبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، عقب الأداء القوي الذي قدموه في اللقاء.

خط الوسط: محمد شحاتة (الزمالك) – خوان ألفينا بيزيرا (الزمالك) – أيمن مزياين (شباب بلوزداد) – بلال بنزازة (شباب بلوزداد) – هشام غشة (شباب بلوزداد)

خط الهجوم: عبد العزيز خالدي (شباب بلوزداد)

موعد الإياب بين الزمالك وشباب بلوزداد

ويستعد الزمالك لمواجهة الإياب أمام شباب بلوزداد، يوم 17 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي، في لقاء حاسم لتحديد المتأهل إلى النهائي.

وقدم الزمالك مشوارًا قويًا في البطولة هذا الموسم، حيث خاض 11 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات، مقابل خسارة واحدة فقط.