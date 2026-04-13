كبار الأندية الأوروبية على وشك الخروج من دوري أبطال أوروبا

يتعين على ريال مدريد وليفربول وبرشلونة قلب هزيمتهم في مباراة الذهاب في مباريات ربع النهائي هذا الأسبوع.

فازت هذه الأندية مجتمعةً بأعظم لقب في كرة القدم الأوروبية للأندية 26 مرة. لكن مهمتها في الوصول إلى نصف النهائي تبدو صعبة للغاية.

يتأخر ريال مدريد، حامل اللقب 15 مرة، بنتيجة 2-1 أمام بايرن ميونخ بعد خسارته على أرضه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويتأخر ليفربول بنتيجة 2-0 أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان قبل مباراة الإياب يوم الثلاثاء على ملعب أنفيلد، بينما مُني برشلونة بهزيمة مفاجئة على أرضه أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-0 على ملعب كامب نو.

وفي مباراة ربع النهائي الأخرى، يتقدم آرسنال على سبورتينغ لشبونة بنتيجة 1-0 قبل مباراة الأربعاء على ملعب الإمارات.

موسم ريال مدريد على وشك الانهيار.

يتأخر ريال مدريد عن المتصدر برشلونة بتسع نقاط في الدوري الإسباني، ولعلّ أفضل فرصة له لتحقيق النجاح هذا الموسم تكمن في البطولة الأهمّ والأكثر تأثيرًا - دوري أبطال أوروبا.

لكنّه يواجه تحديًا كبيرًا لقلب تعادله مع بايرن ميونخ في ميونخ يوم الأربعاء.

يُعدّ العملاق البافاري من أبرز الفرق في أوروبا هذا الموسم، حيث احتلّ المركز الثاني في الدوري بسبعة انتصارات من أصل ثماني مباريات، وسحق أتالانتا بنتيجة 10-2 في مجموع مباراتي دور الـ16.

فاز بايرن ميونخ في 39 مباراة من أصل 45 في جميع المسابقات هذا الموسم، ولم يخسر سوى مرتين. يبدو فريق فينسنت كومباني في وضعٍ جيّد للفوز بلقبه السابع في دوري أبطال أوروبا، ما سيجعله يُعادل ميلان كثاني أكثر الفرق تتويجًا باللقب في تاريخ البطولة.

يمتلك بايرن ميونخ، بوجود هاري كين ومايكل أوليس ولويس دياز، أحد أقوى خطوط الهجوم في أوروبا، لكنه اضطر للاعتماد على تألق حارسه المخضرم مانويل نوير، البالغ من العمر 40 عامًا، لإبقاء ريال مدريد بعيدًا عن مرماه في مباراة الذهاب.

يُفترض أن يكون هذا حافزًا لريال مدريد، حيث تمكن من خلق العديد من الفرص أمام دفاع بايرن، لكن عليه إيجاد طريقة لاختراق دفاع نوير لتجنب الإقصاء.

شعورٌ بالديجا فو يخيّم على ليفربول

أقصى باريس سان جيرمان ليفربول من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويبدو مستعدًا لتكرار الإنجاز هذا العام.

لم يعكس الفوز في مباراة الذهاب في باريس الأسبوع الماضي تفوق فريق لويس إنريكي في تلك الليلة، والذي أتيحت له فرص عديدة لتعزيز تقدمه.

قال آرني سلوت، مدرب ليفربول: "كان باريس سان جيرمان الفريق الأفضل، لكننا لم نستسلم، ولهذا السبب لا تزال لدينا فرصة في هذه المواجهة، لأنهم أنقذونا من الخسارة بعدم استغلالهم لعدة فرص محققة".

ويعتمد ليفربول، حامل اللقب ست مرات، على جماهيره المتحمسة في ملعب أنفيلد لمحاولة تحقيق عودة تاريخية أخرى على غرار فوزه 4-0 على برشلونة عام 2019 بعد خسارته مباراة الذهاب 3-0.

في الوقت نفسه، ستزيد الهزيمة الضغط على سلوت بعد انهيار آمال ليفربول في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في بداية الموسم.

هل يستطيع برشلونة التعافي؟

يسعى برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، لكنه يواجه أيضًا خطر الخروج المفاجئ من دوري أبطال أوروبا.

كانت الهزيمة أمام إنتر ميلان في نصف نهائي العام الماضي بمثابة صدمة، والخروج من ربع النهائي على يد أتلتيكو مدريد سيكون أكثر إثارة للدهشة.

لكن هذا ما ينتظر فريق هانسي فليك إذا لم يتمكن من قلب تأخره بهدفين نظيفين على ملعب ويمبليانو يوم الثلاثاء.

سبق لأتلتيكو مدريد بقيادة دييغو سيميوني أن أقصى برشلونة من كأس ملك إسبانيا الشهر الماضي، ويهدد بتحقيق الثنائية.

في تلك المناسبة، قلب برشلونة تأخره 4-0 في مباراة الذهاب إلى فوز 3-0 في مباراة الإياب. قد يُشجع هذا الفوز الفريق، خاصةً مع وجود خط هجومي يضم لامين يامال، وفيران توريس، وروبرت ليفاندوفسكي، وماركوس راشفورد، الذين يُشكلون خطراً هجومياً كبيراً. مع ذلك، قد يكون غياب رافينيا المصاب عاملاً حاسماً.

يشعر آرسنال بالضغط

يواجه آرسنال أسبوعاً حاسماً في سعيه للفوز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

يوم الأحد، يحل ضيفاً على مانشستر سيتي في مباراة مصيرية في سباق اللقب، ولكن قبل ذلك، يواجه فريق ميكيل أرتيتا سبورتينغ لشبونة.

يتقدم آرسنال بهدف نظيف سجله كاي هافرتز في الوقت بدل الضائع في البرتغال، ما يجعله المرشح الأوفر حظاً لتحقيق الفوز على أرضه. لكن بدأت تظهر بوادر الضغط على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في الأسابيع الأخيرة.

فقد أنهت الهزيمة أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، والخسارة المفاجئة أمام ساوثهامبتون من الدرجة الثانية في كأس الاتحاد الإنجليزي، آمال آرسنال في تحقيق الرباعية.

كما سمحت هزيمة أخرى أمام بورنموث في الدوري يوم السبت لمانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، بتقليص الفارق مع المتصدر إلى ست نقاط قبل مواجهة نهاية هذا الأسبوع. ويملك مانشستر سيتي أيضاً مباراة مؤجلة.

في ضوء ذلك، قد يجد آرسنال راحةً في التركيز على أوروبا.