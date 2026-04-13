قائمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دوري أبطال أوروبا

أعلن لويس أنريكي المدير الفنى لنادي باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه لمواجهة المرتقبة ضد ليفربول الإنجليزي في مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا.
وجاءت قائمة باريس كالتالي:
حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه - ماتفي سافونوف - ريناتو مارين
الدفاع: أشرف حكيمي - لوكاس بيرالدو - ماركينيوس - إيليا زابارني - ويليان باتشو - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش
الوسط: فيتينا - لي كانج إن - سيني مايولو - إبراهيم مباي - جواو نيفيز - درو فيرنانديز - وارن زائير إيمري -
الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - جونكالو راموس - عثمان ديمبيلي - ديزيري دوي
وانتهت مباراة الذهاب بفوز باريس سان جيرمان بهدفين سجلهما دوي، وكفارتسخيليا.