مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة بشان تحكيم الزمالك و بيراميدز في الدوري

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني عن التحكيم بمباراه الزمالك و بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب مجدي عبد الغني:مباراة الزمالك وبيراميدز ستقام بتحكيم مصري بسبب عدم طلب حكام أجانب من الناديين.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ترتيب جدول الدوري الممتاز في المرحلة النهائية للتتويج باللقب المحلي برصيد 46 نقطة.

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق بيراميدز يوم 23 أبريل الجاري في إطار منافسات مرحلة التتويج النهائية ببطولة الدوري الممتاز.