الزمالك يطارد المستحيل .. وثنائية تاريخية على بعد لحظات

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعيه نحو تحقيق إنجاز تاريخي في ختام الموسم الحالي من خلال المنافسة على لقبي الدوري المصري والبطولة الأفريقية بعدما تصدر جدول الدوري واقترب من التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأمل الزمالك في الجمع بين البطولتين في موسم واحد، وهو أمر لم يتحقق منذ تعديل نظام البطولات الأفريقية بدءًا من موسم 2018-2019 حين أصبحت تُقام من أغسطس إلى مايو ضمن نفس الموسم الكروي بدلًا من النظام القديم الذي كان يمتد على موسمين مختلفين.

الزمالك على بعد خطوات من إنجاز تاريخي

وعلى مدار تاريخه، نجح الزمالك في الجمع بين الدوري والبطولة القارية في أكثر من مناسبة، سواء بالتتويج بالدوري أولًا ثم البطولة الأفريقية أو العكس ليقترب من تكرار هذا الإنجاز للمرة الخامسة.

ففي موسم 1983-1984 توج الزمالك بلقب الدوري المصري في مايو 1984 بعد منافسة قوية مع الأهلي، قبل أن يضيف لقب دوري أبطال أفريقيا في ديسمبر من العام نفسه على حساب شوتينج ستارز النيجيري.

وفي موسم 1992-1993 حسم الزمالك لقب الدوري في مايو، ثم توج بدوري أبطال أفريقيا في ديسمبر 1993 بعد الفوز على أشانتي كوتوكو بركلات الترجيح.

كما نجح في الجمع بين البطولتين في موسم 2000-2001، بعد الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية في ديسمبر 2000، ثم التتويج بالدوري المصري في مايو 2001.

وفي موسم 2002-2003 توج بدوري أبطال أفريقيا في ديسمبر 2002، ثم حسم لقب الدوري المصري بعد صراع قوي مع الأهلي.

الزمالك يتصدر قمة الدوري المصري

ويتصدر الزمالك حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن الأهلي وبيراميدز كما اقترب من نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية ليصبح على أعتاب موسم تاريخي جديد قد يضيف صفحة جديدة إلى سجل بطولاته.