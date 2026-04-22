أمير عزمي: الزمالك قادر على التتويج بالكونفدرالية .. والجمهور «كلمة السر» هذا الموسم

أعرب أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق عن سعادته الكبيرة بتأهل الفريق الأول لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه.

ونجح الزمالك في التأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب تعادله بدون أهداف مع شباب بلوزداد الجزائري ، الجمعة 17 أبريل 2026 على ستاد القاهرة الدولي ، مستفيداً من فوزه ذهاباً في الجزائر بهدف نظيف سجله البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا ، ليضرب موعداً مع اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي البطولة.



وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: الزمالك نجح في تحقيق الهدف الرئيسي أمام شباب بلوزداد في نصف النهائي وهو التأهل ، حتى ولو لم يقدم الأداء المنتظر ، لكنه قدم مباراة كبيرة في الذهاب ، والأهم هو التأهل إلى الدور النهائي ، كما أن الفريق قادر على تجاوز اتحاد العاصمة والتتويج باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه.

وتابع: جمهور الزمالك قدم ملحمة في مباراة الإياب أمام شباب بلوزداد بالدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية ، وكان كلمة السر في التأهل إلى النهائي ، وهو السبب الرئيسي في نتائج الفريق الجيدة هذا الموسم على الصعيد المحلي والقاري ، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي في الوقت الحالي.