رد حاسم من طبيب على ادعاءات «الشفاء بالنظام الغذائي» بعد ذكر اسمه في حالة مريضة أورام
ناقد رياضي: لاعبو الزمالك وعدوا مجلس الإدارة بحسم لقب الدوري رسميًا أمام الأهلي |فيديو
لماذا يجب عليك تناول التوت الأزرق .. فوائد خارقة
هاني رمزي يُعلّق على جدل «التهميش»: ممدوح عباس تحدّث بحُسن نية
لن نصمت .. والد زيزو يفتح النار: قرار لجنة شئون اللاعبين لصالح نجلي «في الدرج»
ناقد رياضي: «فتوح» يضع التجديد للزمالك أولوية بالنسبة له.. وهذا موقف حسام عبدالمجيد
خبير اقتصادي يحسم الجدل: رفع عائد الشهادات مؤشر مهم .. ومصير الفائدة في «المركزي» يتوقف على هذه العوامل
بعد زيادة الفائدة على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي .. احسب عائد الـ 100 ألف جنيه
جمال شعبان يقدّم نصائح ذهبية للحفاظ على صحة القلب
ترامب: إيران تخسر 500 مليون دولار يوميًا.. وأسطولها البحري غارق وقواتها الجوية مُدمّرة
«ربنا بيحبني عشان مصر حبتني».. تصريحات مؤثرة لسلاف فواخرجي في مهرجان أسوان لأفلام المرأة | شاهد
الحقيقة الكاملة .. هل يدخل زيزو في صفقة تبادلية؟ | والده يرد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بعد زيادة الفائدة على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي .. احسب عائد الـ 100 ألف جنيه

محمد صبيح

تتصدر شهادة البنك الأهلي البلاتينية محركات البحث بعد إعلان البنك الأهلي المصري رفع فائدة الشهادة البلاتينية إلى مستويات جديدة، في خطوة تعزز من قوة الأوعية الادخارية داخل السوق المصرفية.

وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن قرار زيادة عائد الشهادة البلاتينية جاء بعد اجتماع لجنة الأصول والخصوم «الألكو»، حيث تم رفع العائد السنوي إلى 17.25% بدلًا من 16%، بما يعكس حرص البنك الأهلي المصري على تقديم أفضل عائد تنافسي للعملاء.

وتُعد شهادة البنك الأهلي البلاتينية من أهم أدوات الادخار التي يوفرها البنك الأهلي المصري، خاصة مع صرف العائد بشكل شهري وثبات سعر الفائدة طوال مدة الشهادة البالغة 3 سنوات.

حساب عائد الشهادة البلاتينية على 100 ألف جنيه

شهادة البنك الأهلي

مع تطبيق فائدة الشهادة البلاتينية الجديدة عند 17.25% سنويًا، تأتي تفاصيل عائد الشهادة البلاتينية كالتالي:

العائد السنوي:

100,000 × 17.25% = 17,250 جنيه سنويًا

العائد نصف السنوي (كل 6 شهور):

17,250 ÷ 2 = 8,625 جنيه

العائد ربع السنوي (كل 3 شهور):

17,250 ÷ 4 = 4,312.5 جنيه

العائد الشهري:
17,250 ÷ 12 ≈ 1,437.5 جنيه شهريًا

لماذا زادت فائدة الشهادة البلاتينية؟

تأتي زيادة فائدة الشهادة البلاتينية في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات الفائدة، حيث يسعى البنك الأهلي المصري إلى الحفاظ على جاذبية منتجاته الادخارية، وتقديم عائد الشهادة البلاتينية بشكل يلبي احتياجات العملاء الباحثين عن دخل ثابت وآمن.

مميزات شهادة البنك الأهلي البلاتينية

  • عائد ثابت طوال مدة الشهادة
  • صرف عائد شهري منتظم
  • مناسبة لأصحاب المدخرات الباحثين عن الأمان
  • صادرة من البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك في مصر

بهذا التعديل، تظل شهادة البنك الأهلي البلاتينية في صدارة الخيارات الادخارية، خاصة مع ارتفاع فائدة الشهادة البلاتينية وزيادة عائد الشهادة البلاتينية بما يوفر دخلًا ثابتًا ومضمونًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاروخ قدر في شوارع طهران

بعد قرار ترامب .. الصواريخ الإيرانية تجوب شوارع طهران | شاهد

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

هاني شاكر

رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

طاجن السمك

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل

الهالات السوداء

علاج الهالات السوداء بأسهل وأرخص الطرق

طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاووق في المنزل.. تتبيلة سرية بطعم المطاعم

بالصور

خلل مفاجئ في انستجرام يحول الصور إلى أبيض وأسود.. وميتا توضح التفاصيل

إنستجرام
إنستجرام
إنستجرام

طريقة عمل فطائر البومب .. بمكونات بسيطة وطعم خرافي

طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد