بعد زيادة الفائدة على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي .. احسب عائد الـ 100 ألف جنيه

تتصدر شهادة البنك الأهلي البلاتينية محركات البحث بعد إعلان البنك الأهلي المصري رفع فائدة الشهادة البلاتينية إلى مستويات جديدة، في خطوة تعزز من قوة الأوعية الادخارية داخل السوق المصرفية.

وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن قرار زيادة عائد الشهادة البلاتينية جاء بعد اجتماع لجنة الأصول والخصوم «الألكو»، حيث تم رفع العائد السنوي إلى 17.25% بدلًا من 16%، بما يعكس حرص البنك الأهلي المصري على تقديم أفضل عائد تنافسي للعملاء.

وتُعد شهادة البنك الأهلي البلاتينية من أهم أدوات الادخار التي يوفرها البنك الأهلي المصري، خاصة مع صرف العائد بشكل شهري وثبات سعر الفائدة طوال مدة الشهادة البالغة 3 سنوات.

حساب عائد الشهادة البلاتينية على 100 ألف جنيه

مع تطبيق فائدة الشهادة البلاتينية الجديدة عند 17.25% سنويًا، تأتي تفاصيل عائد الشهادة البلاتينية كالتالي:

العائد السنوي:

100,000 × 17.25% = 17,250 جنيه سنويًا

العائد نصف السنوي (كل 6 شهور):

17,250 ÷ 2 = 8,625 جنيه

العائد ربع السنوي (كل 3 شهور):

17,250 ÷ 4 = 4,312.5 جنيه

العائد الشهري:

17,250 ÷ 12 ≈ 1,437.5 جنيه شهريًا

لماذا زادت فائدة الشهادة البلاتينية؟

تأتي زيادة فائدة الشهادة البلاتينية في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات الفائدة، حيث يسعى البنك الأهلي المصري إلى الحفاظ على جاذبية منتجاته الادخارية، وتقديم عائد الشهادة البلاتينية بشكل يلبي احتياجات العملاء الباحثين عن دخل ثابت وآمن.

مميزات شهادة البنك الأهلي البلاتينية

عائد ثابت طوال مدة الشهادة

صرف عائد شهري منتظم

مناسبة لأصحاب المدخرات الباحثين عن الأمان

صادرة من البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك في مصر

بهذا التعديل، تظل شهادة البنك الأهلي البلاتينية في صدارة الخيارات الادخارية، خاصة مع ارتفاع فائدة الشهادة البلاتينية وزيادة عائد الشهادة البلاتينية بما يوفر دخلًا ثابتًا ومضمونًا.