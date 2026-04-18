وادي دجلة يتفوق على البنك الأهلي بهدفين في الدوري

حقق وادي دجلة الفوز على البنك الأهلى بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما باستاد السلام ضمن فعاليات الجولة الخامسة لمجموعة الهبوط من دورى نايل

أحرز هدفي وادي دجلة فرانك بولى في الدقيقة 19 من عمر اللقاء قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة إلى 38 نقطة فى المركز الأول لمجموعة الهبوط، بينما تجمد رصيد البنك الأهلى عند 33 نقطة.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: داو سيريل، محمود الجزار، مصطفى دويدار، أحمد متعب.

الوسط: أحمد رضا، محمد بن شرقي، محمد إبراهيم، سيد نيمار.

الهجوم: أحمد ريان ياو أنو