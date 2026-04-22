طرح فيلم عصابة الماكس 7 مايو القادم .. تفاصيل

أعلنت منصة مانجو بلاي عن استعدادها لطرح فيلم «عصابة الماكس»، يوم 7 مايو؟القادم،؟وذلك بعد سنوات من رفعه من دور العرض السينمائي.

ويقدم فيلم «عصابة الماكس» تجربة سينمائية استثنائية، حيث يجمع بين الإثارة والكوميديا بطريقة مميزة. ويشارك في البطولة نخبة من النجوم، منهم: أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، أحمد فهيم، ومصطفى بسيط، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف المميزين، مثل أحمد السقا وهشام ماجد، مما يزيد من جاذبية الفيلم ويعد بتقديم أداء متميز.

الفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، ومن إخراج حسام سليمان، وإنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو.

وتدور أحداث فيلم «عصابة الماكس» في إطار من الأكشن والكوميديا حول «الماكس»، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب بمفرده دون أي مساعدة. وتتفاقم الأمور عندما يتورط في عملية كبيرة تتطلب الاستعانة بمجموعة لمساعدته في تنفيذها، لكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشكلات أكبر تهدد نجاح العملية