قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران .. الحكم بإعدام جاسوس تخابر مع الموساد
خبير أثري: تطوير مساجد آل البيت والمناطق الأثرية يعزز السياحة ويدعم خطة جذب 30 مليون سائح
الحرس الثوري الإيراني يحذر من “تحول وشيك” في غرب آسيا ويؤكد جاهزيته للتصعيد
فايننشال تايمز عن مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات جورج بوش تتجه إلى الشرق الأوسط
بمشاركة ذوي الهمم.. عرض موسيقي مميز بالخط الثالث للمترو اليوم
إصابات في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا بـغزة
ترامب يهاجم كاتبًا في “وول ستريت جورنال” بسبب مقال عن الحرب على إيران
ترامب: إيران تنهار ماليا وتعاني من شح السيولة وتطالب بفتح مضيق هرمز فورا
مهرجان الإسكندرية: نتقبل الأعمال التي بها ذكاء اصطناعي
نيويورك تايمز: الحرس الثوري الإيراني يهاجم سفينة قبالة سواحل عُمان
هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين
من قبلي لـ بحري .. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

أمل فوزي

لاشك أن الاستفهام عن هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرك؟ يعد أحد أهم الأحكام المتعلقة بأمر شائع بين الناس، حيث يقوم الكثيرون بوضع المصحف في السيارة بقصد الحفظ والتحصين من الحسد والعين ، ولعل هذا ما يطرح السؤال عن هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرك أم أنه يدخل في التمائم؟.

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا مانع شرعًا من وضع المصاحف أو تعليقها بقصد الحفظ والبركة لا على سبيل الزينة أو التظاهر؛ سواء كان ذلك في البيت، أو السيارة، أو المحال التجارية، أو غيرها من الأماكن.

وأوضح «علام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ؟»، أن هذا لا سيما إذا انضم إلى هذا القصد القراءة منها عندما يتيسر ذلك، مع وجوب مراعاة المحافظة عليها بأن توضع في مَكانٍ نَظيفٍ بحيث تكون في حرز لا يصله فيه أي نوع امتهان.

وحدّد المفتي شروطًا لوضع القرآن في السيارة، وهي: أولًا: مراعاة المحافظة عليه بأن يوضع في مَكانٍ نَظيفٍ لا يحصل له فيه أي نوع امتهان كأن يكون له مكان مخصص، ثانيًا: أو يوضع في حرز ساتر كعلبة أو صندوق أو غير ذلك، ثالثًا أن يوضع على مكان مرتفع؛ لأن امتهان القرآن الكريم من أكبر المحرمات.

وونبه إلى أن تعظيم القرآن الكريم واحترامه وصونه عمَّا لا يليق بواجب تقديسه من الأمور المجمَع عليها بين المسلمين، فيجب على كل مسلم حفظه وصونه عن النجاسات وعن القاذورات، ولا يوضع بالمواضع التي يُخشَى وقوع الامتهان فيها لشيء منه؛ قال الله تعالى: «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [الواقعة: 77-79]، وقال سبحانه: «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّه» [الحج: 30].

وأضاف أنه ذهب جمهور فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، إلى جواز تعليق التمائم التي فيها أسماء الله وصفاته وآيات القرآن الكريم والأدعية المأثورة؛ وهذا ظاهر ما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقول الكثير من التابعين كسعيد بن المسيب، والضحاك، ومجاهد، وابن سيرين.

وبين أن بركة القرآن لا تتأتى إلا لمن اهتدى بـهديه، وأقام حياته في قوله وفعله ومعاملاته على هَدْى القرآن، منوهًا بأنه يتخذ البعض القرآن، زينة على الحوائط والجدران أو أن يهجر المصحف فلا يفتح، ويوضع في الأركان في البيوت والسيارات التماسًا للحظ والبركة.

وأردف: أو أن يتغنى بألفاظه بعض الغافلين من القراء ويتمايل الناس يمنة ويسرة وتتعالى منهم صيحات الإعجاب بصوت القارئ ونغمته دون تمييز بين المعاني القرآنية من وعد ووعيد وترغيب وترهيب وإنذار وتبشير، هذا كله خروج بالقرآن عن مقصده العظيم وهو الهداية، والبناء الإيماني للإنسان والمجتمع.

ونوه بأن هذا كله أيضًا حرمان من تحصيل بركات القرآن وما يرتبط به من رحمة وهداية وبشرى وشفاء للعقول والنفوس، منوهًا بأنه قد أكد الله في القرآن أن بركة القرآن لمن يعمل به، أما من يعلم ولا يعمل فقد ضرب الله مثلًا قاسيًا في شأنه.

واستند لما قال تعالى: «مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا» الآية 5 من سورة الجمعة مشيرًا إلى أن تـهميش دور القرآن في حياة الأمة إهدار لقدر هذه الأمة وإهدار لخيراتـها.

وأفاد بأن بركات القرآن الكريم لا تتأتى لمن حاز نسخة من مصحف طبع طباعة فاخرة، ثم وضعه في ناحية الحجرة يلتمس به البركة والتحصين، أو وضعه في مؤخرة السيارة يلتمس الحفظ لها من أعين الحساد وحوادث الطريق، أو وضعه في مكان بارز من البيت استكمالًا لوسائل الزينة والتجميل، ومثل هذا في حياتنا كثير يضيق عن الحصر.

