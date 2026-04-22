هيفاء وهبي تنعى الفنانة الكويتية حياة الفهد بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة هيفاء وهبي، الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتبت هيفاء وهبي عبر ستوري انستجرام: “وداعًا الفنانة الكويتية الكبيرة حياة الفهد الرحمة لروحها وتعازي لأهلها وجميع مُحبيها”.

وفاة حياة الفهد

ورحلت عن عالمنا صباح أمس الثلاثاء الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع مع المرض، لتفقد الساحة الفنية واحدة من أبرز رموزها.

وأعلنت مؤسسة الفهد للإنتاج الفني خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي، حيث عبّرت عن حزنها العميق لرحيل الفنانة الكبيرة، مؤكدة أنها كانت صاحبة مسيرة فنية وإنسانية حافلة، تركت خلالها بصمة واضحة في تاريخ الدراما الخليجية.