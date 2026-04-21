فن وثقافة

سر نجاح حياة الفهد ورفضها عمليات التجميل قبل وفاتها

الفنانة الكويتية حياة الفهد
الفنانة الكويتية حياة الفهد
أوركيد سامي

في تصريحات تلفزيونية سابقة قبل وفاتها ، كشفت الفنانة الكويتية القديرة الرحلة حياة الفهد عن فلسفتها الخاصة في النجاح والحياة، مؤكدة أن السر الحقيقي وراء مسيرتها الطويلة لا يرتبط فقط بالموهبة أو الحضور الفني، بل ينبع من علاقة صادقة مع الجمهور، الذي وصفته بأنه “الكنز الحقيقي” لأي فنان.

وأوضحت أن محبة الناس لا تُشترى ولا تُفرض، بل تُبنى عبر سنوات من الصدق في الأداء واحترام عقل المشاهد، مشيرة إلى أن هذه المحبة كانت الدافع الأكبر لاستمرارها في العطاء الفني رغم التحديات.

وفي جانب آخر من حديثها، شددت على أهمية دور المرأة داخل الأسرة، معتبرة أن “البيت هو الأساس”، وأن مسؤولية ربة المنزل لا تقل أهمية عن أي عمل خارجي، بل تفوقه في كثير من الأحيان. وأكدت أن التوازن بين العمل والحياة الأسرية هو التحدي الحقيقي الذي يواجه المرأة، وأن النجاح لا يكتمل دون استقرار عائلي وتربية سليمة للأبناء.

كما عبّرت حياة الفهد عن موقفها الواضح من عمليات التجميل، حيث أكدت رفضها لها، قائلة إن أجمل ما في الإنسان هو أن يعيش كل مرحلة من عمره بكل تفاصيلها. وأضافت أن تقبّل التغيرات الطبيعية مع مرور الزمن يعكس نضج الإنسان وثقته بنفسه، معتبرة أن “الاستمتاع بكل لحظة في العمر هو الجمال الحقيقي”.

هذه التصريحات تعكس جانبًا إنسانيًا عميقًا من شخصية الفنانة، وتبرز فلسفتها التي جمعت بين النجاح المهني والقيم الاجتماعية، لتبقى واحدة من أبرز الأسماء التي تركت أثرًا واضحًا في الساحة الفنية الخليجية والعربية.

وفاة حياة الفهد 
ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض، لتفقد الساحة الفنية واحدة من أبرز رموزها.

وأعلنت مؤسسة الفهد للإنتاج الفني خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي، حيث عبّرت عن حزنها العميق لرحيل الفنانة الكبيرة، مؤكدة أنها كانت صاحبة مسيرة فنية وإنسانية حافلة، تركت خلالها بصمة واضحة في تاريخ الدراما الخليجية.

وأكد البيان أن الراحلة شكّلت علامة بارزة في المشهد الفني، بما قدمته من أعمال مميزة رسخت مكانتها في قلوب الجمهور، وجعلتها واحدة من أهم أيقونات الفن في الخليج.

وتُعد حياة الفهد، التي اشتهرت بلقب “سيدة الشاشة الخليجية”، من الأسماء المؤسسة للدراما في المنطقة، حيث قدّمت على مدار سنوات طويلة أعمالًا لا تُنسى، تاركة إرثًا فنيًا سيظل حاضرًا عبر الأجيال

