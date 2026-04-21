موعد ومكان جنازة و عزاء الفنانة الكويتية حياة الفهد

أعلنت مؤسسة الفهد للإنتاج الفني الصفحة الرسمية للفنانة حياة الفهد موعد و مكان العزاء من خلال ستوري " اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة الصليبيخات و عزاء الرجال للمغفور لها بالمقبرة فقط في دولة الكويت".



وفاة حياة الفهد

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض، لتفقد الساحة الفنية واحدة من أبرز رموزها.

وأعلنت مؤسسة الفهد للإنتاج الفني خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي، حيث عبّرت عن حزنها العميق لرحيل الفنانة الكبيرة، مؤكدة أنها كانت صاحبة مسيرة فنية وإنسانية حافلة، تركت خلالها بصمة واضحة في تاريخ الدراما الخليجية

وأكد البيان أن الراحلة شكّلت علامة بارزة في المشهد الفني، بما قدمته من أعمال مميزة رسخت مكانتها في قلوب الجمهور، وجعلتها واحدة من أهم أيقونات الفن في الخليج.

وتُعد حياة الفهد، التي اشتهرت بلقب “سيدة الشاشة الخليجية”، من الأسماء المؤسسة للدراما في المنطقة، حيث قدّمت على مدار سنوات طويلة أعمالًا لا تُنسى، تاركة إرثًا فنيًا سيظل حاضرًا عبر الأجيال.