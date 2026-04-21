درة تنعى حياة الفهد : تربينا على مسلسلاتها في الوطن العربي

وكتبت درة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام : تربينا على مسلسلاتها في الوطن العربي من الخليج إلى المحيط الله يرحم الفنانة القديرة حياة الفهد ويسكنها فسيح جناته.

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع مع المرض، لتفقد الساحة الفنية واحدة من أبرز رموزها.

وأعلنت مؤسسة الفهد للإنتاج الفني خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي، حيث عبّرت عن حزنها العميق لرحيل الفنانة الكبيرة، مؤكدة أنها كانت صاحبة مسيرة فنية وإنسانية حافلة، تركت خلالها بصمة واضحة في تاريخ الدراما الخليجية.