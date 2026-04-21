حسام داغر بعد وفاة حياة الفهد: لابد من إعلان الحداد بالكويت

نعي الفنان حسام داغر ، الفنانة الكويتية حياة الفهد، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتب حسام داغر عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام : راحت خالتي قماشة راحت مبروكه ، راحت سبيكة راحت ام هارون ، راحت حياة الفهد ، اول ممثله اشاهدها في حياتي و انا طفل في دولة الكويت كنت مع والدي في الشغل و كانو بيصوروا مشهد الاخير في مسلسل ( علي الدنيا السلام ) و هما بيجروا هي و سعاد العبدالله ربنا يديها الصحة بيرجعوا تاني المصحه هرباً من عمهم المرحوم الممثل علي المفيدي وشافتني و سلمت عليا و انا كلي انبهار بعالم الممثلين و لوكيشن التصوير يمكن ده زرع جوايا حب الفن والتمثيل وقتها و انا لسه ٧ سنين و فاكرة وشها و حنيتها و هي تقولي كل كويس انت رفيع ليه زي الصوص الممصوص ضحكت و كان ده شكلي وقتها .

و تابع : بحبها قوي وتعبها ربنا يجعله في ميزان حسناتها و خبر رحيلها اثر فيا بشدة كان عندي امل ترجع تاني و تمتعنا تاني .. شريط كامل من ذكرياتي و حياتي مر قدامي .. ادوارها محفورة في قلبي الكوميديه و الدراميه كانت شعلة من الفن و الموهبة والصدق تستحق لقبها سيدة الشاشة الخليجيه حقيقي .

و أضاف: لابد من اعلان الحداد بالكويت لوفاة حياة الفهد ممثله صنعت الكتير و خلقت تاريخ باعمالها محفور في الوجدان العربي للابد .. بحبك يا ام سوزان كان نفسي احقق امنيتي و حلم الطفوله بالوقوف امامك لكن ربنا اختارك جمبه وده الافضل طبعا... وداعاً حياة الفهد . في الجنة و نعيمها نلتقي بإذن الله.

وفاة حياة الفهد

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض، لتفقد الساحة الفنية واحدة من أبرز رموزها.

وأعلنت مؤسسة الفهد للإنتاج الفني خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي، حيث عبّرت عن حزنها العميق لرحيل الفنانة الكبيرة، مؤكدة أنها كانت صاحبة مسيرة فنية وإنسانية حافلة، تركت خلالها بصمة واضحة في تاريخ الدراما الخليجية.